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港大研究：新冠病毒造病毒量高 又會隱身

聯合報 / 香港特派員李春／香港報導
港大研究指出，新冠病毒的病毒造製量是SARS三倍，卻能如「忍者」般隱身。圖／聯合報系資料照片
港大研究指出，新冠病毒的病毒造製量是SARS三倍，卻能如「忍者」般隱身。圖／聯合報系資料照片

香港大學與香港瑪麗醫院研究團隊發現，新冠病毒造製病毒量三倍於SARS病毒，卻能如「忍者」般隱身。

香港大學微生物及外科學系與香港瑪麗醫院昨天公布全球首例研究成果，指其合作研究中發現，透過人體外肺組織實驗模型，比較新冠病毒與SARS病毒的感染人體情況，發現新冠病毒比SARS病毒的傳染性高，製造病毒量亦高出約三倍。

研究中也發現，新冠病毒有如「忍者」般能隱身，即使病毒存量高，身體免疫系統未必有很大反應，亦未至於發炎，令身體未能產生足夠的干擾素阻止病毒繁殖，形容這是其很「犀利」的手段。而這一發現可解釋，為何病人的病毒量很高，卻沒有癥狀。

港大微生物學系臨床助理教授陳福和說，這次疫症傳播速度很快，且疫情期很長，民眾經常擔心自己是否隱形患者，「放假都不安樂」，而且在三至四個月內，全球已逾十萬人死亡。是以研究團隊想解釋，為何人傳人如此厲害？為何很多病人沒有癥狀，甚至在社區及醫院成爆發源頭？

他說，研究獲得瑪麗醫院心胸肺外科協助，利用需要切除肺腫瘤的患者，在實驗室做感染的實驗，研究人員將肺組織切小很多份，可以直接比較新型冠狀病毒以及SARS冠狀病毒的情況。

港大微生物學系講座教授袁國勇指出，香港出現第二波的疫情似有回落之勢，現在香港的抗疫要持續，按相關研究，單靠依賴出現發燒、咳嗽等表面病徵來斷症確診，是不夠的，無法有效控制病情，即使七月也不能回復到正常生活。

新冠肺炎 COVID-19

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