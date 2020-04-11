校方為防疫要學生戶外「站著」用餐 網：還以為在勞改

新冠肺炎（COVID-19）在中國的疫情雖有緩解趨勢，但還是存在著無症狀、輕微症狀者的感染風險，且返國的旅外人士眾多，因此各地仍不敢輕忽疫情發展。近日在社群媒體推特上就有消息傳出，大陸貴州一所中學，竟要學生們保持距離、站在戶外用餐。儘管在防疫的非常時期，不少網友還是認為校方的措施不當，直言：「如果沒穿校服還以為是勞改犯」。

根據香港媒體《東網》報導，以帳號＠Onebtcer上傳影片的網友表示，大陸貴州的一所中學，要學生們在用膠帶隔出的操場空間用餐，互相保持1.5公尺的距離，避免交叉感染。從影片中可以看見，該區塊以封鎖線隔出，地板上還立有一塊牌子寫著「九年級用餐區」。學生們排列整齊，各個都拿下口罩，捧著碗低頭吃飯，一旁的學生餐廳，仍有學生在排隊領取餐點。

雖然校方以防疫為重，希望藉由這種用餐方式，避免學生暴露在感染的風險當中，但仍有民眾指出，就算以這種方式進食，還是有感染的可能性。許多網友都認為，如果要這樣，「為什麼家長還要送小孩去上學呢？」、「是學生還是囚犯？」、「比監獄都不如」。有民眾更氣憤地表示，「沒辦法看下去了，說不出話來」、「尊嚴何在、人格何在？」

也有網友提及，影片中部分學生未將口罩取下，僅將口罩拉到下巴處就進食的行為很不衛生，「口罩上的細菌都掉到碗裡了，誰有機會可以提醒一下這些學生嗎？」