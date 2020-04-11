27港人搭中國專機離摩洛哥 鑽石公主號最後港人返港

滯留摩洛哥的27名港人，昨乘搭中國駐摩洛哥大使館安排的專機，下午抵達廣州。最後一名「鑽石公主號」上確診感染新冠肺炎、在日本留醫的港人也在昨日返港。

明報報導，港府發言人表示，經特區政府與廣東省府商討後同意，搭乘摩洛哥專機的港人抵達廣州辦理入境手續和採集核酸檢測樣本後，乘坐專車直接送往亞博館，接受病毒測試並等候結果。

搭乘該專機的吳小姐表示，同機港人於昨晚深夜到達亞博館接受新冠病毒測試；他們在深圳灣口岸檢疫時，已戴上檢疫用的手帶。

港府發言人說，仍有18名港人身處摩洛哥，政府會繼續與中國駐摩洛哥大使館及航空公司協助他們返港。

另外，保安局發言人稱，最後一名「鑽石公主號」上確診、在日本留醫的港人昨返港；留日的入境處人員亦於同日返港。局方表示，76名在船上確診的港人中3人離世，其餘經治療後已出院，並返回香港或常居地。

報導說，其他船上的港人，有193人乘坐港府包機，144人自行乘搭其他航班回港，包括25名患者的緊密接觸者，他們已在日本完成檢疫。