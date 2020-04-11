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中國新增46例確診 武漢連3天掛零

中央社 / 台北11日電

中國國家衛生健康委員會今天發布疫情通報，中國大陸昨天新增2019冠狀病毒疾病確診46例，其中42例為境外移入，本土4例。武漢解除封城第3天，新增死亡2人，無新增病例。

根據中國國家衛健委發布通報，4月10日，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例46例，其中42例為境外輸入病例，4例為本土病例（廣東3例，黑龍江1例）。

新增死亡病例3例（湖北3例）；新增疑似病例8例，均為境外輸入病例（黑龍江5例，上海2例，江蘇1例）。

當日新增治癒出院病例70例，解除醫學觀察的密切接觸者1411人，重症病例減少3例。

境外輸入現有確診病例734例（含重症病例37例），現有疑似病例44例。累計確診病例1183例，累計治癒出院病例449例，無累計死亡病例。

截至4月10日午夜，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1089例（其中重症病例141例），累計治癒出院病例7萬7525例，累計死亡病例3339例，累計報告確診病例8萬1953例，現有疑似病例44例。累計追蹤到密切接觸者71萬8050人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬435人。

至於疫情重災區湖北省則無新增確診、無新增疑似也無現有疑似病例，新增治癒出院病例28例（武漢27例），新增死亡病例3例（武漢2例），現有確診病例320例（武漢319例），其中重症病例95例（武漢94例）。

累計治癒出院病例6萬4264例（武漢4萬7112例），累計死亡病例3219例（武漢2577例），累計確診病例6萬7803例（武漢5萬8例）。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者34例，其中境外輸入無症狀感染者7例；當日轉為確診病例14例（境外輸入14例）；當日解除醫學觀察25例（境外輸入4例）。尚在醫學觀察無症狀感染者1092例（境外輸入338例）。

香港特別行政區989例（出院309例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院10例）。

新冠肺炎 COVID-19

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