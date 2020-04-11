方方日記將在歐美出版 網友抨擊「給西方遞刀」

（德國之聲中文網）武漢因為新冠疫情封城期間，身處當地的湖北省作家協會主席方方從正月初一（1月25日）起，以日記的方式在網上發表了60篇自己的心情和見聞、關注感染者及其家人的遭遇，以及對政府一些做法的批評，文章在社交媒體上引起極大的反響。如今方方的《武漢日記》將被翻譯成英文和德文，分別由美國哈珀克林斯出版社（Harper Collins）和德國霍夫曼坎普出版社（ Hoffmann und Campe）發行，電子版預計在六月上市，目前已在網上開始預售。消息一出立即在中國網上引起熱議。

備受關注的方方日記一直存在支持與反對的聲音。支持者認為方方有良知且敢於直言，批評者卻指責她的日記內容是道聽途說。在方方日記出版的消息傳出後，方方受到網絡輿論的強烈攻擊，不少人也在方方的微博下質問其日記的英文和德文版是否為本人授權。

有網民批評方方是"漢奸"，也有人指她"居心叵測"並給中國抹黑。一名微博用戶分析："方方日記出版，爭議最大的焦點在於小小的一本日記是否帶有'子彈'意義？是否給西方'遞刀'？"

中國官媒《環球時報》英文版周三引述"觀察者"稱，方方的日記"偏頗而且只暴露武漢的陰暗面，忽視當地民眾的努力以及來自全國各地的支持"。

《環球時報》總編輯胡錫進也撰文批評，方方日記寫在武漢封城的那段時間，其中大部分寫成時，歐美疫情還未爆發，很多中國人對武漢抗疫情況的認識有著當時的局限，"相信方方本人也會是那樣"。

他進一步表示，："它（方方的《武漢日記》）不會是一般的紀實文學交流，它一定會被國際政治捕捉到。很有可能的是，在未來的風浪中，中國人民，包括那些曾經支持了方方的人，將用我們多那麼一分的利益損失來為方方在西方的成名埋單。"

胡錫進強調："中國是強大的，不會因為一本方方日記在西方的出版真就怎麼樣了。從長遠看，中國社會需要能夠承受多元化所意味的各種代價。但在今天這個時間點上，方方的確帶來了對公眾的一份刺痛。"

圍繞方方的討論近日還上了微博熱搜。方方本人周三在微博寫道："我現在說什麼都被叫罵。真是領教了網絡暴力。極左勢力實在厲害，而且強大！真的是像病毒一樣一圈一圈地感染人。不知道哪天會感染到我自己的身邊。整個陣式像極了我小時候經歷過的文革。讓人好想的是：時代畢竟進步了，這種文革只在網絡空間進行著，只在少數人中。或許這也是讓我心裡還對這個世界始終存有希望的原因吧。"

微博評論區有網民留言諷刺方方的說法："賣國就是獨立思考，愛國就是極左。"；也有人批評方方日記是"蘸著武漢人的人血饅頭"。一名網民寫道："在國際形勢如此嚴峻的今天，西方污蔑我們，要聯合起來向我們索賠天價賠償。方方授人以柄，攻擊國家，嚴重危害到國家利益。"

但支持方方的網民也不在少數。方方周四還在微博轉發了一篇文章，網友在其中寫道："我相信一個強大的國家不會因為一本書的出版就坍塌掉，一個自信的政府也不會因為一本書就無端地指責作家。2020年及以後的人民生活狀態，取決於本國與各國政府對待新冠病毒的方式，而非一本小小的方方日記。"

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