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香港新冠肺炎新增16患者 多數從海外輸入

中央社 / 香港10日電
香港今天新增16宗新冠肺炎確診個案。 中國新聞社
香港今天新增16宗新冠肺炎確診個案。 中國新聞社

香港今天新增16宗新冠肺炎確診個案，其中15宗相信在海外感染，只有一宗本地感染；本地累計有989宗確診病例。

衛生官員公布，新增16名患者由17至75歲，15人有外遊紀錄，當中8人是留學生；唯一沒有外遊紀錄的28歲男子的女友曾到過尖沙咀一家酒吧，相信是被女友感染。

另外，27名滯留摩洛哥的港人今天下午2時左右搭乘中國包機飛扺廣州，其後在白雲國際機場接受病毒檢測。

當局早前指出，會派出專車接載這批港人返港，如果沒有感染病毒，就會讓他們居家隔離14天。

新冠肺炎 COVID-19

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