中國：新冠肺炎本土確診增多 須減少不必要聚集
中國國家衛健委發言人米鋒今天表示，中國大陸最近7天新增本土新冠肺炎確診病例16例，較前一週增加11例，顯示人員流動和聚集增加使疫情傳播機率上升，要繼續減少不必要的人員聚集。
據中新社報導，米鋒下午在中國國務院聯防聯控機制記者會作上述表示，並強調近幾日經陸路口岸移入中國病例持續增加，顯示境外移入疫情風險交織疊加。
他表示，接下來要繼續做好群防群控，減少不必要的人員聚集，同時進一步提高邊境地區、口岸城市醫療檢測和收治能力。
據官方通報，4月9日凌晨0時至深夜12時，中國新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例42例，其中38例為境外輸入病例；新增疑似病例3例，均為境外輸入病例。新增無症狀感染者47例，其中境外輸入14例；當日轉為確診病例14例，全部為境外輸入。
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