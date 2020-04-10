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香港疫情放緩？衛署：言之過早 酒吧樂隊爆102人群聚感染

世界日報 / 香港新聞組╱香港10日電
香港9日新增13確診個案，一患者曾到灣仔酒吧。圖為灣仔Centre Stage酒吧，旁邊是涉20多宗確診的Dusk till Dawn酒吧。中通社
香港9日新增13確診個案，一患者曾到灣仔酒吧。圖為灣仔Centre Stage酒吧，旁邊是涉20多宗確診的Dusk till Dawn酒吧。中通社

香港新冠肺炎疫情有放緩跡象？衛生防護中心表示，香港昨新增13宗確診個案，增幅為近3周最少，當中2宗涉及「酒吧樂隊群組」，包括1名37歲男子，屬早前確診的40天大男嬰的父親；換句話說，該群組已達102人中招，為香港疫情以來涉及最多人的爆發群組。

香港經濟日報報導，防護中心傳染病處主任張竹君認為，單日確診宗數不高是好現象，惟不代表整個趨勢，現在下定論仍言之尚早。此外，曾參與3月31日太子站人群管理行動的西九龍總區機動部隊（PTU）46歲男警長病情急轉直下，昨因肺部衰竭，入住深切治療部插喉。

香港01報導，早前確診的46歲的石硤尾警署警長，沒外遊紀錄，但他與3月30日確診的31歲警員，同在石硤尾警署工作。張竹君表示，兩名警員曾共用同一樓層的洗手間，其內公用設施如洗手盆可能受污染，因此使用過該些設施的約120名警員，需到檢疫中心隔離。

報導指出，香港昨天新增13宗確診，分別為5女8男，介乎21歲至66歲，其中10人曾外遊，包括2名留學生；沒有外遊人士個案，有2人屬「酒吧樂隊群組」，包括一名曾到灣仔酒吧Centre stage的38歲男子，及早前40天大確診男嬰的37歲爸爸，即其一家三口現全部確診。香港累計確診增至973宗，另有1宗疑似個案。

餘下1宗確診且沒有外遊的43歲男子，屬源頭不明個案。張指該男子本月4日起發燒，8日到瑪麗醫院求醫。他於銅鑼灣利園1期上班，在電腦部工作，最後上班日為3日，平日會在上環信德中心附近慢跑及在該區快餐店用膳，與家人居於上環。

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