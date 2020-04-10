快訊

名古屋所在地 日本愛知縣獨自宣布進入緊急狀態

美國「戰略醫用儲備」見底：聯邦的防疫共濟與猜忌

中國新冠肺炎疫苗2期試驗 招募500名受試者

中央社 / 台北10日電

陸媒報導，總部位於天津的康希諾生物公司9日發布公告表示，近期將在中國進行重組2019冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）2期臨床試驗，將召募500名志願受試者。

人民日報健康APP今天報導稱，與一期試驗不同，這次的研究規模更大，且引入了安慰劑對照組。研究分為3組，即中劑量疫苗組（250例）、低劑量疫苗組（125例）和安慰劑對照組（125例）。

據報導，疫苗2期試驗受試者無需接受14天集中觀察，自行完成安全性觀察即可。在此期間，研究組會派專人對受試者進行隨訪，指導受試者完成安全性觀察和記錄。

按照研究方案要求，每名受試者要在接種當天、第14天、第28天和第6個月完成一次研究訪視，共需採血4次。

報導提到，先前結束的一期臨床試驗共入組108人，對低、中、高3個疫苗劑量的安全性進行觀察，發現這種疫苗有可能引起發燒、接種部位疼痛、關節疼痛等不良反應。與低、中劑量組相比，高劑量組高燒（體溫高於攝氏38.5度）的比例更高，但多在24小時內自行恢復。

據報導，在中國大陸，一般來說，疫苗的臨床研究往往分成3期，受試者人數依次增加。一期臨床研究主要評估疫苗的安全性以及能否產生免疫反應；2期臨床研究則用於調整和完善臨床疫苗接種的程序和手續，並獲得不良反應等統計數據；3期臨床研究則主要評估疫苗的有效性。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

將新冠病毒和武漢連結導致亞洲人被歧視 「自然」雜誌道歉

盼第四次包機成行 家屬飆淚：請理解媽媽等無孩子的心

蘇貞昌：歡迎武漢歸國國人 但也要照顧2300萬國人

武漢幼童77天首次出門 穿「太空保護衣」引路人圍觀

相關新聞

中國新冠肺炎疫苗2期試驗 招募500名受試者

陸媒報導，總部位於天津的康希諾生物公司9日發布公告表示，近期將在中國進行重組2019冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）2期臨床試...

病例快速自俄羅斯「倒灌」 大陸嚴防北境疫情失守

這次新冠肺炎最初爆發地武漢已於8日解除封城，但與俄羅斯遠東地區隔江相望的黑龍江省，目前卻正面臨大量病例從俄羅斯「倒灌」的...

滯湖北台人 盼包機接回

湖北台胞返鄉救援會長徐正文昨日表示，根據後援會掌握資料，目前仍有三七五名被註記管理的台灣民眾仍滯留在湖北，除了先前發布的一名二歲心臟病童、二名孕婦、五十名學生外，還有兩名分別是心臟病和巧克力囊腫的重大疾病台灣民眾有迫切回台需求，盼望政府能安排包機的方式接他們回家。

滯留湖北台人泣訴 岳母是如何被逼上絕路的

武漢已於8日「解封」，但政府迄今依然禁止仍滯留湖北500多位台灣民眾自行搭機回台。一名滯留武漢已70多天的民眾，透過視訊...

恐怖！這班莫斯科飛北京班機 至少25人感染新冠肺炎

3月30日從紐約飛抵台灣的CI-011班機，機上旅客迄今已有10人確診感染新冠肺炎，引發關注。但更驚人的是，日前一班由俄...

近一個月大陸本地新增新冠肺炎病例 廣東13例最多

新冠肺炎疫情爆發以來，大陸在3月7日當天，全國除湖北省以外，首次出現本土零新增確診病例，一直到4月8日的這一個月期間，湖...

香港新冠肺炎新增確診13宗 近3週最少

香港今天新增13宗新冠肺炎確診病例，是近3週以來新增病例最少的一天，累計則有973宗...

武漢解封登國際媒體 5.5萬人搭火車出城 年輕人搶領證

長達76天的武漢封城8日畫上句點，武漢警方解除的75個封城崗哨，約有5.5萬人乘火車離開，武漢天河國際機場也恢復國內航班。除了離開武漢，還有很多年輕人選在解封這天領「結婚證」。而「解封」的消息也登上多家國際主流媒體。

「武漢，別來無恙」 空拍影片曝解封前後15地街景對比

武漢昨（8日）正式解除長達76天以來的封城，雖然離開武漢的民眾必須在關卡、火車站等處出示官方許可的「湖北健康碼」才准放行，但對封閉超過兩個月的武漢民眾而言，仍是天大的好消息。中國媒體、社群軟體上紛紛出現「你好，武漢」、「武漢，別來無恙！」等標語，「#武漢解封」一時成為中國社群網站上最熱門的關鍵字。

武漢解封讓疫情擴散？專家：概率非常低

曾參與建議武漢封城的國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學首席科學家曾光，在武漢解封後接受訪問，被問到武漢解封後會不會出現病毒擴散時表示，「這種概率是非常低的，不必過於擔心。」

武漢解封人潮湧出 各省市限流、雙重核酸檢測

儘管歷經76天封城後重啟，武漢人前往中國多省之路仍難暢行無阻。包括北京、廣東、浙江及上海等地紛紛訂定管控措施，要求武漢人必須接受雙重或加強檢測、限流，通過後才能入境。

「解封了也不出門」 武漢人逃不出對病毒恐懼

武漢4月8日解封，有媒體報導稱大批武漢人在當日「逃離」這座被困76天的城市。不過也有部分當地人還沒打算出門，BBC解讀這是因為「一種對病毒的恐懼心理」，讓他們「解封了也不出門」。

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診數破159萬9.5萬人喪命 紐約死亡人數連3天創單日新高

家庭主婦變酒店公關 鄭文燦：衛生局女科長是幕後關鍵

影／譚德塞指台灣人身攻擊 旅英台生公開信要求道歉

影／盧秀燕：即日起台中八大行業消費「實名制」

台灣口罩到中美洲了！吳釗燮諷：這是來自台灣的攻擊

澳媒：譚德塞套用中國台詞諉過台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。