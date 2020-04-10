中國新增確診42人 武漢解封連續2日掛零

武漢昨（8日）正式解除長達76天以來的封城，雖然離開武漢的民眾必須在關卡、火車站等處出示官方許可的「湖北健康碼」才准放行，但對封閉超過兩個月的武漢民眾而言，仍是天大的好消息。中國媒體、社群軟體上紛紛出現「你好，武漢」、「武漢，別來無恙！」等標語，「#武漢解封」一時成為中國社群網站上最熱門的關鍵字。

2020-04-09 15:34