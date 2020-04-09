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武漢解封讓疫情擴散？專家：概率非常低

世界日報 / 中國新聞組／北京9日電

曾參與建議武漢封城的國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學首席科學家曾光，在武漢解封後接受訪問，被問到武漢解封後會不會出現病毒擴散時表示，「這種概率是非常低的，不必過於擔心。」

健康時報客戶端報導，對於武漢解封後是否造成疫情擴散，曾光認為，當然不能說絕對排除這種可能性，「因為我們對新冠肺炎這種疾病的認知還不夠充分，不能排除一些特殊情況的出現。」

曾光表示，武漢過去是病毒高度集中地方，但已經轉化成確診病例，基本得到控制。無症狀感染者成為現在的防控重點之一，但不影響武漢的解封進程，「因為目前無症狀感染者的群體規模、病情程度、傳染性沒有嚴重到那個程度，一旦發現都可以控制。」

從建議封城到見證解封，曾光很有感觸地說，「武漢的封城、解封，不管對武漢這個城市，還是對於其他地區來說，都可以說是一次天翻地覆的變化。」

新冠肺炎 COVID-19

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