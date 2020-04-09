武漢解封人潮湧出 各省市限流、雙重核酸檢測

儘管歷經76天封城後重啟，武漢人前往中國多省之路仍難暢行無阻。包括北京、廣東、浙江及上海等地紛紛訂定管控措施，要求武漢人必須接受雙重或加強檢測、限流，通過後才能入境。

綜合報導，北京市要求滯留武漢返京人員需接受「雙重核酸檢測」，返京前7日內進行一次，陰性方可購票；返京到居住地和集中觀察點觀察期滿前要再作一次核酸檢測。

廣東省衛健委副主任周紫霄表示，近期武漢返粵人員需在湖北檢測新冠病毒核酸，並掃廣東粵康碼，且連續申報至少3天的健康狀況，同時建議7天後再檢測一次核酸。

深圳市衛健委7日表示，從武漢到深圳人員需做兩次核酸檢測，首次在武漢完成，抵達深圳7天後再做一次。浙江對14天內來自武漢的人員進行核酸和血清檢測。河南則從7日起對所有武漢入境人員進行核酸及血清檢測。上海則「鼓勵」事企業單位，對來自「部分地區」新到崗（返崗）員工進行病毒核酸檢測。

湖北省副省長曹廣晶8日說，因武漢還有個別新增本土病例，無症狀感染者數量增加，倡導「非必要不外出、非必要不離漢」。