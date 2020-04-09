「解封了也不出門」 武漢人逃不出對病毒恐懼

武漢4月8日解封，有媒體報導稱大批武漢人在當日「逃離」這座被困76天的城市。不過也有部分當地人還沒打算出門，BBC解讀這是因為「一種對病毒的恐懼心理」，讓他們「解封了也不出門」。

中國新型冠狀病毒疫情最初的爆發地武漢「解封」，居民結束「封城生活」，有人急著「出逃」，有人仍選擇繼續留在武漢。BBC報導，在「膽戰心驚」的城內生活之後，這些還沒有出門打算的武漢人，心中是這樣的想法：「和病情怎樣沒關係，是一個人的思想意識，一種對病毒的恐懼心理。」

報導指出，家住武漢的21歲新冠肺炎康復患者蕭漢（化名）說， 4月8日「解封令」生效代表他可以全中國想去哪就去哪，但對他而言，這個日子並沒有什麼特別的意義，「學校還沒有開學，而且在家裡宅久了，一時也不知道該幹嘛，」他雲淡風輕地說道。「現在不怎麼想往外跑。」

封城前選擇留在武漢的台商何志仁，1月23日全面封城後就不再出門，疫情嚴重的時候，他也思考過，若他和妻子其中一人得到新冠肺炎該怎麼辦，所幸這些都熬過來了。如今看到全球疫情嚴重，他認為：「留在武漢現在還是相對安全的。」

環球網報導，在武漢某大型企業工作的趙先生說，解封後主要就是交通便利了，但現在這種情況，一般也不會外出，多數時候還會宅在家裡。有媒體說武漢解封後導致大量人口「逃離武漢」，趙先生認為，「這太誇張了」，自己周邊朋友都覺得，武漢現在比廣州、上海等還要安全些，因為這些城市境外輸入帶來的風險比武漢還要高。

一位小吃店表示，武漢「安全的很」，因為管控得嚴格。她居住的小區「願意外出的人並不多」，主要是害怕在乘坐火車期間感染。