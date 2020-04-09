武漢解封登國際媒體 5.5萬人搭火車出城 年輕人搶領證

長達76天的武漢封城8日畫上句點，武漢警方解除的75個封城崗哨，約有5.5萬人乘火車離開，武漢天河國際機場也恢復國內航班。除了離開武漢，還有很多年輕人選在解封這天領「結婚證」。而「解封」的消息也登上多家國際主流媒體。

本報系聯合報綜合媒體報導，武漢警方8日0時解除包括高速公路出入口在內的75個封城崗哨，大量民眾乘坐火車或開車離開武漢，但武漢「解封」的同時仍要求加強管控，要求居民非必要不出社區、不出市、不出省。武漢市民稱，一戶只能有一人出門購物二小時。

8日0時0分，第一輛車駛出高速公路武漢西收費站後僅半小時，就有618輛車離開武漢。一名司機表示，封城76天後終於能出城了，非常激動。許多司機都鳴笛通過關卡，表達興奮之情。官方估計，8日駛離武漢車輛約達180萬部。

鐵路部門表示，當天約有5.5萬名旅客乘坐火車離開武漢，其中往珠江三角洲的旅客約占四成。民航湖北監管局副局長姜順表示，8日武漢機場有二百多個航班飛行，人數大概在1萬人左右。

有網友爆料稱，8日當天大量用戶湧進武漢預約結婚的「鄂彙辦」支付寶小程序，最終因預約人數過多，訪問量過高，系統崩潰。武漢張姓女子在微博曬出自己剛領的結婚證說，「今天武漢解封，今天我領證，今天是好日子！」

環球網報導，武漢「解封」的消息，8日也登上多家國際主流媒體的頭版頭條，CNN稱，長達76天的武漢「封城」8日正式結束。路透報導，北京時間凌晨第一列載有離漢乘客的列車離開了該市，同時離漢高速公路也對車輛開放。

「武漢解封，意味著中國疫情最重的城市已經挺過最艱難的時期，並且按下了重啟鍵。」新加坡《聯合早報》這樣寫道。「中國武漢」也成為南韓最大搜索網站NAVER上排名第八的熱搜詞。俄媒則更為積極樂觀，以「武漢，勝利了」為標題報導。