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「武漢，別來無恙」 空拍影片曝解封前後15地街景對比

聯合新聞網 / 綜合報導
封城時冷清的黃鶴樓。圖擷自澎湃新聞
封城時冷清的黃鶴樓。圖擷自澎湃新聞

武漢昨（8日）正式解除長達76天以來的封城，雖然離開武漢的民眾必須在關卡、火車站等處出示官方許可的「湖北健康碼」才准放行，但對封閉超過兩個月的武漢民眾而言，仍是天大的好消息。中國媒體、社群軟體上紛紛出現「你好，武漢」、「武漢，別來無恙！」等標語，「#武漢解封」一時成為中國社群網站上最熱門的關鍵字。

而為慶祝武漢解封，中國媒體《澎湃新聞》也特別製作了一支空拍短片《江城，回來了》，紀錄武漢15個地點封城時與解封後的對比。從影片中可見，2月的武漢，無論是鐵軌、公路或長江大橋上都空蕩蕩的，連車都看不見；武漢春天極為熱門櫻花景點的東湖風景區也杳無人煙；而最著名的黃鶴樓，平時人滿為患，在空拍畫面中竟空無一人。

解封後，可以看見城市正慢慢復甦，車站開始運轉，火車開出漢口站、美麗的長江大橋上亮起燈光，江岸大樓也點起璀璨的解封燈光秀，高調宣示著武漢醒過來了。武漢市民紛紛踏出家門，到清幽的東湖風景區踏青；黃鶴樓雖還沒恢復以往人潮，卻也看得見零星遊客與黃鶴樓合影。

除景點之外，影片中也出現雷神山醫院迅速落成的縮時錄影，及方艙醫院外空蕩的停車場，字幕註解著「疫情數月，一些醫院在空地長成病房，一些醫院從忙碌退回平靜」；畫面還帶到被認為是新冠肺炎發源地的「華南海鮮市場」，那裡仍被鐵皮包圍管制，周遭也沒有人跡。

影片最後強調，「解封不等於解防，疫情仍要嚴密防控」，武漢公共場所、社區仍要求嚴格執行量測體溫、身分登記、戴口罩的措施，學校也依然延後開學，武漢市民距離回歸正常生活，恐怕還有一段路要走。

新冠肺炎 COVID-19

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