武漢解封恐掀疫情 無病徵者抵港須驗深喉唾液

香港規定，昨天起所有航班抵港後，沒有病徵的入境者均須到香港國際機場附近的亞洲國際博覽館交深喉唾液樣本，然後方可回家強制檢疫。昨天同時也是武漢解封日，衛生防護中心總監黃加慶表示，從武漢及湖北抵港者，也一樣要做深喉唾液檢測。

法廣網報導，香港基於過去14天的359宗確診中，69%涉曾赴英國者，因此昨天起從英國抵港者，將仿效秘魯專機安排，要在亞博等檢測結果，時間可能長達8小時或以上。香港包機接載滯留秘魯回港的人士中，有至少8%確診感染病毒。

另外，從陸路口岸赴港人士，若過去14天曾到湖北省，赴港後也會獲得樣本瓶，回家接受強制檢疫時，需要依照指示，提交深喉唾液樣本。

由於武漢解封，港人憂心是否會令香港出現新一波疫情擴散。但港府官員聲稱，武漢入境者散播病毒的風險較低，自內地入境也都會做病毒篩檢，並隔離檢疫。