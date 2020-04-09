香港再增25確診 馬莎唱K累計9染疫「限聚令」延長2周

香港昨天再新增25宗新冠肺炎確診個案，10人屬本地感染，當中再有4宗與馬莎唱K群組相關；香港當局昨天宣布延長多項防疫措施，包括禁止4人以上聚集的規定，延長期限為2周。

綜合媒體報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，25宗新增確診涉及11男14女，介乎2個月大至71歲，當中15人曾外遊，4人為留學生，至今累計確診個達960宗，另有1宗疑似個案。外遊個案中，2個月大嬰兒曾隨父母及外傭到訪英國；另一名71歲女子早前與3名家人由英國返港，家人均已確診；另有一名35歲貨機機師曾到土耳其及哈薩克。

報導指出，10宗香港本土個案中，則有4宗涉及馬莎唱K群組，令該群組累計有9人確診，並出現二代傳播。第944宗的37歲男確診者沒有參與Neway CEO唱K聚會，但與早前確診的第903宗、第925宗確診者同在銅鑼灣皇室堡馬莎工作。目前香港所有馬莎分店皆已停業。

張竹君指患者與確診同事無密切接觸，或因共用更衣室等設施而染疫，與早前警察確診個案情況類似。皇室堡馬莎17名職員被列為密切接觸者，要送入檢疫中心。

食物及衛生局長陳肇始說，新冠疫情在全球仍然嚴峻，有鑑於此，港府有必要繼續實施一些防疫措施，包括禁止公共場所超過4人聚集，例如酒家或公園等地方。這項延長令將自10日起凌晨起實施，直到23日，為期14天。

此外，當局繼續對食店實施防疫要求，包括減少供餐座位、座位之間保持距離、為客人量度體溫等；娛樂場所包括卡拉OK、電玩店、浴室和健身中心等同樣延長禁止營業，直到23日。

這項延長「限聚令」還新增了按摩院。