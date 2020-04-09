中國新增確診63人 武漢解封首日掛零

「在生離死別的76天後。」4月8日零時起，武漢正式解除封鎖，結束長達兩個多月的防疫封城狀態；同時中國官媒一致放出鋪天蓋地的「武漢，你好！」解封喜訊，作為中國「抗擊疫情」的紀念里程碑。解封的第一時刻，武漢的火車站與離漢通道的高速公路，早已擠滿了準備「撤離」的民眾，之中卻也有不少人因為沒有取得官方許可的「湖北健康碼」證明，無法順利搭車離去。但儘管中國官方信心滿滿、對情勢表面樂觀，藏在檯面下、城市角落裡的隱憂仍然存在：武漢重啟，真的一切沒問題了？

2020-04-08 15:58