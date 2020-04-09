中國新增確診63人 武漢解封首日掛零
中國國家衛生健康委員會官網今早通報，2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）昨天新增確診63例，其中61例為境外移入，本土2例。湖北省武漢市昨天解除封城後，新增病亡2人，無新增病例。
據通報，4月8日，中國大陸31個省市區新增確診病例63例，其中61例為境外移入病例，2例為本土病例（廣東2例）；新增死亡病例2例（湖北武漢2例）；新增疑似病例17例，其中16例為境外移入病例，1例為本土病例（黑龍江1例）。
大陸境外移入現有確診病例729例（含重症病例31例），現有疑似病例71例。累計確診病例1103例，累計治癒出院病例374例，尚無死亡病例。
據通報，大陸8日新增無症狀感染者56例，其中境外移入28例；當日轉為確診病例15例（境外移入15例）；當日解除醫學觀察32例（境外移入7例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1104例（境外移入364例）。
湖北衛健委今早通報，全省8日新增無症狀感染者24例，轉確診0例，解除隔離20例，尚在醫學觀察的無症狀感染者674例。
截至4月8日午夜，大陸現有確診病例1160例（其中重症病例176例），累計治癒出院病例7萬7370例，累計死亡病例3335例，累計確診病例8萬1865例，現有疑似病例73例。
其中，湖北8日無新增確診病例，無新增疑似病例，無現有疑似病例，也無境外移入病例。現有確診病例401例（武漢398例），其中重症病例137例（武漢135例）。
截至4月8日午夜，香港特別行政區累計確診病例960例（出院264例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院10例）。
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