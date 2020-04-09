武漢解封 5.5萬人搭火車出城 年輕人搶領結婚證

四月八日零時，武漢警方解除包括高速公路出入口在內的七十五個封城崗哨，大量民眾乘坐火車或開車離開武漢，因應疫情而長達七十六天的武漢封城，也劃上句點。但武漢「解封」的同時仍要求加強管控，要求居民非必要不出社區、不出市、不出省。武漢市民稱，一戶只能有一人出門購物二小時。

激動興奮 鳴笛通過關卡

此外，解封當天，中共中央政治局常委會舉行會議，研究部署落實常態化疫情防控和推進復工復產工作。中共總書記習近平在會上指出，面對嚴峻的國際疫情和世界經濟形勢，要堅持底線思維，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。他還提及，湖北省和武漢市要優化社區管控措施，各地要堵住所有可能導致疫情反彈的漏洞。

綜合中新社、新華社報導，八日零時零分，第一輛車駛出高速公路武漢西收費站後僅半小時，就有六一八輛車離開武漢。一名司機表示，封城七十六天後終於能出城了，非常激動。許多司機都鳴笛通過關卡，表達興奮之情。官方估計，八日駛離武漢車輛約達一八○萬部。

四月八日零時零分，武漢解封，工作人員忙移開高速公路圍籬。 （新華社）

往珠江三角洲 旅客四成

大陸鐵路部門表示，當天約有五點五萬名旅客乘坐火車離開武漢，其中往珠江三角洲的旅客約占四成。

武漢天河國際機場也恢復大陸國內航班，自武漢機場起飛的首個航班是東航飛三亞，東航空姐哽咽道：「我們度過特別的七十六天，心懷感恩與感謝。」

四月八日，三三二名來自武漢的旅客抵達廣州。 （中新社）

國際、台港澳 仍不能飛

大陸民航湖北監管局副局長姜順表示，八日武漢機場有二百多個航班飛行，人數大概在一萬人左右。此外，武漢和湖北機場仍不能飛國際和台港澳航線。

除了離開武漢，很多武漢年輕人選在解封這天到民政部門領「結婚證」。武漢張姓女子在微博曬出自己剛領的結婚證說，「今天武漢解封，今天我領證，今天是好日子！」

有網友爆料稱，八日當天大量用戶湧進武漢預約結婚的「鄂彙辦」支付寶小程序，最終因預約人數過多，訪問量過高，系統崩潰。

各級學校 繼續延期開學

湖北省副省長曹廣晶昨天指出，武漢疫情防控任務依然繁重，仍要強化社區管控，各級學校、幼稚園繼續延期開學，倡導居民非必要不外出、非必要不離開武漢、嚴格規範社區出入管控。

許多武漢網友表示，雖然解封了，但仍不能自由活動。當地「無疫情社區」要求社區內家庭每天一人出門兩小時，採購生活必需品，其他時間仍須留在家中。而如果是「非無疫情社區」，就不能出門。

屬美資企業的大型連鎖超商沃爾瑪中國公司當天宣布，未來五年將在武漢投資人民幣卅億元（約台幣一二八億元），新開設數十家不同規模、功能的門市。