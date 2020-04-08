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武漢人解封 官媒：開城門不等於開家門

世界日報 / 中國新聞組／北京8日電
武漢8日起解封，被封在城內76天的民眾終於可以自由移動。 歐新社
武漢8日起解封，被封在城內76天的民眾終於可以自由移動。 歐新社

封城76天後，武漢終於拆掉「黃色長城」、恢復交通，不過當地社區依舊實施封閉管理。中國官媒刊文強調，武漢疫情仍存在風險，防疫壓力仍大，呼籲民眾盡量少出門，「打開城門不等於打開家門」。

綜合報導，武漢8日凌晨0時將解除離漢通道管控，撤除75個離漢通道管控卡點，並恢復15個主要治安（交通）檢查站常態功能。同時，也恢復長江大橋、江漢大橋等過江橋隧交通管控措施。8日解封才半小時，就有618輛車駛出武漢西大門，隨著復工企業的增加，以及終於「出關」的喜悅，傳達著武漢市民一早趕著出城的雀躍。

不過解封的同時，中國官方也強調防疫不能放鬆。中新社報導，武漢市政協主席、武漢市疫情防控指揮部副指揮長胡曙光7日表示，武漢防控任務依然嚴峻，小區將繼續實行嚴格的出入管理，對進出小區的所有人員實行身分必問、信息必錄、溫度必測、口罩必戴的「四必」要求，同時精準和深入開展排查走訪，確保無症狀感染者、癒後復陽者和市外境外來漢者第一時間發現，盡早檢查及時處置。

官媒人民日報也在解封前刊登評論稱，「解封不等於解防」，民眾仍須冷靜並自我管理，「不扎堆，不聚集」，引導居民非必要出行，盡量不出門。評論並強調「零新增不等於零風險」，近日仍有些地方出現新增本土病例、無症狀感染者，境外疫情輸入壓力持續增大，疫情防控不能盲目樂觀。

武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科專家楊炯表示，從近期普查資料而論，武漢無症狀感染者約占0.15%至0.3%，也就是約有1萬至2萬人；無症狀感染者還是具傳染性，尤其武漢解封後人口流動更大，更需謹慎。

無症狀感染者使疫情仍存在擴散隱憂，武漢官方解封後仍限制諸多交通與車輛，社區封控甚至比平時更嚴。除「無疫小區」不增反減，許多對外交通運輸也未全面開放，如市際客運採取「點對點」一站式運輸不中停，省際客運班線也暫不恢復。網路預約計程車依然不能上路。乘客須憑健康碼「綠碼」實名制乘車，電車、地鐵實施限流入站。

湖北官方也於7日晚發布六項通告，要求各地繼續強化小區管理，嚴格控制人員出入。超商、公園、醫院等已開放公共場所進出需登記、流量需限制，且要實施體溫檢測。

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