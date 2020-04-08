武漢開城一刻…他排8小時搶第一 她急逃離「怕政策有變」

因為武漢封城不能回黃岡過年的熊先生，7日下午4時開始排隊，成了開城日從龔家嶺收費站「出城」的第一人，而和熊先生一樣成為「開城一刻」離開的車輛超過百輛。據估計，武漢解封兩天內將有10萬人離開，在收費站前排隊連夜逃出的駕駛表示，就怕政策又變，到時候又封城。

綜合媒體報導，4月7日22時30分許，武漢龔家嶺收費站前準備離漢的車輛已排了近兩公里。排在第一位的熊先生說，「下午4時來的。可能是來的早，所以搶了第一位。」

據報導，23時許，在熊先生後面500米處，三輛浙J車牌的車，也靜靜的等候在路邊。金先生說，他們都是在武漢做生意的台州人。往年春節，他們都會選擇大年初二才回家團圓。今年疫情暴發，武漢封城，回家與父母的團圓，一拖就是76天。

離漢通道8日0時打開，離漢人員只需持健康綠碼。金先生和老鄉們決定趁離漢通道打開那一刻，結伴回台州。另外一輛越野車上的女士說，「病毒琢磨不透，也怕政策有變，所以能趁早找就趁早了。」

劉女士提到，自己提前一個小時趕到高速口準備出城，在等候的時候後面還排著幾百輛。她說，會一早行動，是擔心政策有變，能走就趕緊走。另一名陳先生也表示，要趁現在趕緊走，不知道明天會不會又有別的政策，最近又有人感染，怕到時候又要封了。

4月8日0時，離漢通道打開，數百輛車魚貫而入。短短5分鐘，駛入高速的離漢車輛已超過百輛。