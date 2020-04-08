「健康碼」擴國際 26疫國返中需填報

中國民用航空局、中國海關總署7日宣布，為減少疫情擴境傳播，自北京時間8日(周三)起，從美國、義大利等26個疫情高發國家返回中國的中國籍旅客，登機前必須提前通過「防疫健康碼國際版」微信小程序，逐日填報個人資料、健康狀況、近期出行情況等信息；若未依規定填報恐無法登機，虛假填報則需承擔法律責任。

依規定，在8日至22日過渡期搭機的旅客，應於8日起逐日填報；過渡期後搭機的旅客，應於登機前第14天起逐日填報。

中國駐美使領館提醒中國公民，「防疫健康碼國際版」每次填報有效時間僅24小時，提醒回國旅客務必每24小時內至少填報一次相關信息，否則健康碼將失效，造成填報中斷；如出現失效情況，則將無法補填，只能重新填報並重新計算連續填報天數；若連續填報天數不足或健康狀況異常將無法登機；若虛假填報，則需承擔相應法律責任。

民眾在微信中搜索「防疫健康碼國際版」，即可獲得小程序入口，首次登錄時，用戶需進行實名認證，認證通過後，即可按照要求在線填報自己的健康信息，之後則可隨時查看自己的防疫健康碼。

此外，為避免旅客因忘記填報健康信息而影響行程，微信小程序具有失效提醒功能，每次在填報信息失效前二小時，小程序將通過微信發送即將失效提醒，請注意及時填報；兒童、老人、殘病患者等無法由本人填寫的旅客，可由他人代為填報，代填人須在「防疫健康碼國際版」小程序中通過身分證實名認證，且須先完成本人的信息填報，才可代他人填報。

26個疫情高發國家，包括美國、義大利、西班牙、德國、伊朗、法國、南韓、瑞士、英國、荷蘭、奧地利、比利時、挪威、葡萄牙、瑞典、澳洲、巴西、土耳其、馬來西亞、丹麥、加拿大、以色列、捷克、愛爾蘭、菲律賓及泰國；使領館提醒，民眾在微信中搜索「防疫健康碼國際版」，即可獲得小程序入口，如有問題，可撥打中國外交部全球領事保護與服務應急熱線86-10-12308諮詢。