30萬非裔染疫封村？廣州衛健委闢謠：已隔離逾6000外籍

廣東近期新增多宗境外輸入病例，累計報告5宗境外輸入關聯病例與越秀區礦泉街有關。另外該片區入境人員中檢測出5宗確診病例，均為奈及利亞籍。隨即「越秀區有30萬非洲籍感染新冠肺炎」、「越秀外籍人士聚集區瑤台片區封村」等消息流傳。廣州衛健委闢謠，稱已隔離6000餘名外籍人士，無需恐慌。

綜合媒體報導，廣州市政府7日舉行疫情防控新聞通氣會，澄清現時越秀區只有3400餘名外國人，來自非洲的僅530多人，並通報廣州市累計發現外國籍境外輸入確診病例25宗，其中奈及利亞籍病例9宗。據了解，越秀區有大量的服裝、小商品批發市場，聚集了很多來自非洲的商販，有「小非洲」之稱。

廣州市委宣傳部副部長朱小燚強調：「我在廣州生活30年，我不知從哪裡來的證據可以證明廣州的非洲籍人士可以達到十萬級（別）。」越秀區委常委顏強指經過全面摸查，在越秀區居住的外籍人士有3462人，排名首位的是美國籍共350人，來自非洲國家馬里及奈及利亞分別有308人及227人，合共535人。

此外，「越秀外籍人士聚集區瑤台片區封村」的消息也在網上熱傳。越秀區官方7日通報稱，憑穗康碼、測量體溫、佩戴口罩，可正常進出，不存在「封村」情況。

廣州一處非洲籍人士聚集地發生境外輸入關聯病例，當地在原有防控措施基礎上加強了管控；廣州近期已全面排查高風險國家在穗人員，目前已對6321名外籍人員進行集中隔離或居家隔離。

7日的通氣會上也透露，針對目前境外疫情日益嚴重的形勢，廣州市根據省疫情防控指揮部的統一部署，堅持「外防輸入、內防反彈」的防控策略，堅決遏制境外疫情輸入傳播。

廣州近期在全面排查高風險國家在穗人員，已累計對3萬2182名入境人員（含6321名外籍入境人員）進行集中隔離或居家隔離。疾控專家評估認為，目前廣州市疫情可防可控，但是這些人群中發現零星散發病例和境外輸入病例引起的傳播風險仍然存在。廣州市衛健委負責人表示，全體市民無需恐慌，但仍需加強個人防護，保持社交距離，繼續積極做好疫情防控工作。