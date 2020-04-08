邊境成破口？綏芬河市所有小區封閉管理

黑龍江省境外輸入病例持續增長，多從位於黑龍江省中俄邊境的綏芬河市入境，該口岸防疫壓力超載，繼公告7日起臨時關閉，央視新聞客戶端報導，綏芬河市新冠肺炎疫情防控指揮部7日再通知，該市所有小區自8日6時起實行封閉管理，嚴守小區大門、樓道單元門和居民家門。

據報導，按照要求，小區居民每戶可每三天派出一人外出購買生活必需品且當天必須返回。進出小區人員按「通行證登記+掃碼+測溫+戴口罩」管理。

據黑龍江省衛健委通報，4月6日0—24時，黑龍江省新增境外輸入確診病例20例，均為中國籍，從俄羅斯輸入；新增境外輸入無症狀感染者2例，均為中國籍，從俄羅斯輸入。截至4月6日24時，累計報告境外輸入確診病例62例；有境外輸入無症狀感染者62例。其中，4月6日新增的20例境外輸入確診病例均由綏芬河口岸入境。