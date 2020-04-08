港續禁非港人入境 麥當勞恢復晚間服務

香港特首林鄭月娥昨天說，當局決定延長禁止非港人入境的限制，直到另行通告為止。她說，港府先前在機場和一些口岸實施了14天有效的管制措施，這些措施昨天到期。有關部門6日已宣布予以延長，直到另行通告為止。換言之，除了獲得豁免（特許）的人士，非香港居民仍然不能經由機場入境。

文匯報報導，林鄭表示，目前香港疫情仍然嚴峻，新冠病毒確診超過900宗，每天仍然有兩位數字的新增個案，且很多個案由海外輸入。

另外，連鎖快餐店麥當勞因應新冠肺炎肆虐，3月25日起每晚6時後暫停堂食服務14天，至今晚6時起恢復晚市堂食服務。麥當勞表示，恢復晚市堂食後會配合政府的餐飲業防疫措施，不會接待任何發燒及沒有戴口罩的顧客。

據報導，麥當勞過去兩周暫停晚市堂食期間，只提供外賣以及麥麥送服務，今晚恢復堂食服務後，麥麥送免運費優惠會延長至4月20日，即每晚6時至凌晨零時使用麥麥送服務一律可免運費。

除麥當勞外，大家樂集團3月27日亦暫停旗下餐廳晚上6時30分後的堂食服務14天，同樣只提供外賣服務，有關措施實施至9日後便完結。