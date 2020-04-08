無視「限聚令」酒吧狂歡 91港人全遭拘捕

港府先前頒布「限聚令」，並勒令所有酒吧、酒館暫時關閉14天，然而港警昨日凌晨卻在尖沙咀搗破一間無牌酒吧，千呎場所內竟擠滿91人飲酒狂歡，部分人更無戴口罩，全部被警拘提。外界憂心無牌酒吧恐成播毒溫床。另外，議員陳淑莊和黨友林瑞華等約40人，本月2日晚到深水大南街已「下半閘」的Hands酒吧聚會，被指違反「限聚令」。

文匯報報導，涉案無牌酒吧位於尖沙咀山林道21號一幢商業中心4樓，面積約1000呎，據悉由黑幫幕後操控經營。由於港府早前頒令所有酒吧停業14天，遂令無牌酒吧生意大增，聚集大量酒客。

報導指出，西九龍總區反三合會行動組早前接獲線報，指上址無牌酒吧每晚吸引逾百人聚集狂歡，遂向法庭申請手令在昨凌晨3時許突擊搜查。探員發現聚集人數多達91人，環境非常狹窄、空氣局促，部分人更席地而坐，不少正在喝酒的男女沒有戴口罩，衛生情況明顯欠佳。警方不排除以「限聚令」向部分人作出檢控。

據報導，探員又在現場檢獲約53克可卡因(古柯鹼)、18克「冰」毒、22粒搖頭丸、24盒液態「冰」毒、小量氯胺酮及大麻，毒品總值約7萬港元；另檢獲約34支酒類飲品及671罐啤酒，總值約5.7萬港元。

被捕的91人，分別56男35女，年齡介乎16歲到55歲，其中3男1女為負責人及職員，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「販毒」罪；其餘87人為顧客，涉嫌「藏毒」及「在無領取牌照的地方飲酒」罪名，當中3人被法庭發出通緝，涉嫌為失蹤少女或違反法庭命令。

另據信報報導，香港「限聚令」禁止公眾地方、食肆4人以上聚集，但公民黨議員陳淑莊及黨友林瑞華等約40人，在本月2日晚到深水大南街已「下半閘」的Hands酒吧聚會，涉嫌違反限聚令。

有香港媒體昨天目睹生署人員到該酒吧調查，律政司長鄭若驊表示，不評論個別事件，但新規例列明只要參與、聚集，及提供場所予一個4人以上的公眾聚集，均算違法，但她沒有評論已下半閘的酒吧，是否屬於公眾場所。