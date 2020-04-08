武漢今解封城 湖北省委書記：打開城門不等於打開家門

新型冠狀病毒肺炎重災區武漢，「封城」兩個多月後終在今日（8日）凌晨正式「解封」，解除離漢通道管控。4月7日，湖北省委書記、省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長應勇主持召開省防控指揮部會議，研究解除離漢通道管控、加強疫情防控等工作。

應勇強調，要在穩妥有序解除離漢通道管控的同時，保持對疫情的警惕性不降低、防控要求不降低，以重點人群防控為重點，內防反彈、外防輸出。以境外來漢來鄂人員為重點，嚴防輸入。在疫情防控常態化條件下，統籌推進經濟社會發展，有序恢復正常生產生活秩序。

他指出，保持突發公共衛生事件一級應急響應不變、各級疫情防控戰時體制不變，以解除離漢通道管控為新起點，加快建立與疫情防控相適應的經濟社會運行機制，確保疫情防控不前功盡棄，疫情不反彈、不逆轉。「新增病例零增長不等於疫情零風險，交通管控解除不等於防控措施解除，打開城門不等於打開家門。」

繼續倡導「非必要不外出」

應勇表示，要緊緊抓住社區和社會面管控、重點人群防控，內防反彈、外防輸出、嚴防輸入。要繼續強化社區管控，嚴格管控公共場所，實施限制開放清單管理；要進一步加強重點人群流調和防控，對治癒出院患者實行全流程健康管理，開展無症狀感染者的監測預警、篩查甄別、隔離管理、醫療救治，對其密切接觸者實施相關醫學管理，切實阻斷傳播途徑。要對重點人群和特殊場所人員全部進行流調和核酸檢測。

他續指，解除通道管控後，仍要倡導「非必要不外出」，同時嚴格健康碼管理，實行人員憑健康碼「綠碼」安全有序流動。

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文章授權轉載自《香港01》