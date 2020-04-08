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武漢解封累計2572死 仍是無症狀感染最大來源

中央社 / 台北8日電

武漢市封城76天，今天0時解封。根據官方通報，武漢自疫情爆發到解封，累計染疫死亡2572人，確診病例破5萬。雖然解封，但武漢仍是中國大陸無症狀感染者最大來源地。

根據湖北省衛生健康委員會官網今早通報，武漢解封前夕，7日新增死亡1例，其他16個市州均掛零。武漢累計病亡2572例。

截至4月7日午夜，武漢累計確診病例5萬8例，累計治癒出院4萬6991例。

據通報，武漢現在仍有確診病例445例，其中重症病例155例。7日無新增疑似病例，無現有疑似病例，也無境外移入病例。

儘管如此，官方自4月1日起開始通報無症狀感染者疫情後，武漢迄今仍是中國大陸無症狀感染者最大來源。

官方通報顯示，4月1日，大陸新增無症狀感染者55例，尚在醫學觀察1075例。其中，武漢當日新增無症狀感染者35例，尚在醫學觀察678例，均比境外移入的無症狀感染者總數還要多。

武漢4月迄今，每天進行病毒核酸檢測人數都破萬，試圖揪出無症狀感染者，避免疫情擴散。

但據武漢衛健委通報，4月6日，全市新增無症狀感染者17人，當日解除隔離32人，正在醫學觀察658人，顯示無症狀感染者仍持續出現，尚未得到有效控制。

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