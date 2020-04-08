可控可防官方說法成血淚 方方、郭晶寫下歷史

關於武漢封城，作家方方曾在日記中寫到「時代的一粒灰，落在個人頭上就是一座山」，引起許多共鳴；而社工郭晶則在記錄日常中，寫下了疑病、感到活著的內疚等種種複雜的心情。

武漢封城是現代社會上有標誌性的大事，一個九省通衢的要道，因為2019冠狀病毒疾病說封就封，切斷了對外交通，停止內部公共運輸，約900萬人被迫捲入帶著恐慌、強調集體服從的生活。

類似這樣的封城，即使後來在歐洲國家重演，也難以相比中共管制的強度，與在社區等出入口嚴審通行的做法。

寫日記記錄封城的，肯定不止方方與郭晶，但方方的日記即將於8月在美國以英文出版；郭晶的「武漢封城日記」也已在台灣出版。她們記錄市井小民如何度過封城生活的內容，有一定代表性。

方方曾是湖北省作家協會主席，任內檢舉過一名作家涉嫌在晉升職稱的過程中違規操作，也曾出版以中共土地改革為背景的悲劇小說「軟埋」，因此得罪許多「毛左」。

武漢1月23日開始封城，方方不改求真敢言的本性，自大年初一、1月25日起，連續60天寫下封城中的所見所聞和感觸。不同於官方「說好抗疫一線感人故事」的主旋律，方方的文字不是歌功頌德，而是強調究責及普通市民的無奈，被譽為「武漢良心」。

她的日記中有不少名句，譬如：「湖北官員的表現其實是中國官員平均水平的表現。並不是他們比其他官員更差，而是他們的運氣更差。官員們歷來按文件做事，一旦沒有文件，他們就六神無主」。

她寫道：「幾乎所有空空蕩蕩的馬路上，都有一個環衛工人（清潔工）在風雨中一絲不苟地掃地。看到他們，你會為自己的緊張不安感到慚愧，驀然間你就會鎮定下來。」

她說，「我記錄下這些細碎，是要告訴那些有罪的人們：不是只有死者和病人承受了災難，我們所有的普通人，都在為這場人禍付出代價。」又說：「『人不傳人，可控可防』這八個字，變成了一城血淚，無限辛酸。」

在「吹哨者」醫師李文亮去世的那一天，方方則寫道：「人們喜歡用沉默是金，來表示自己的深刻。但這一次的沉默，是什麼？我們是否還會面臨同樣的沉默？」

如今，中國疫情趨緩，一些極左人士對方方的攻擊卻亦趨猛烈，但方方依然堅定，因為很清楚自己為何而寫。

她在宣布日記停筆的3月25日接受財新網專訪說：「我很擔心活著的人，為了得到實際利益，把死者為何而死，全都忽略掉。」因為，關於這場疫情的諸多疑問至今仍無人回應、無人負責。

相較於方方文字的溫暖與犀利，倡議女權、關注家暴等議題的社會工作者郭晶，文筆相對樸實，但可以讓外界了解封城生活的細節。

例如，台灣媒體常將「封城」和「小區（社區）封閉式管理」混為一談，但武漢封城初期，儘管城內公共交通停駛，民眾仍大多可在外散步，直到2月中旬許多社區實施封閉式管理，市民才驚覺不能不過行動受限的集體化生活、一定要加入菜色選擇很少的團購等。

郭晶透過電話接受中央社記者採訪時說，集體主義在中國本來就已經滲透到各方面，這次災難更清楚體現日常生活都被「接管」了，武漢的災難好比一場實驗，「看人到底可以被管到什麼程度」。

出門要「掃碼」確認資格；社區內大家互相監督，看誰沒守規則就檢舉。郭晶說，人們對自己的生活越來越沒有掌控感。

寫下日記的意義，對她個人來說，是在巨大災難的日常生活裡很重要的一部分，也讓她和外界有了連結；對於關心武漢的公眾來說，他們有一個管道了解封城中的日常生活，看見還是有像環衛工這樣的人在上班、在掙扎。

封城期間，許多人在醫療資源不足下死去，弱勢者沒有選擇仍必須工作維生，種種悲劇讓郭晶有了「活著的內疚感」，她說，自己相對健康、能寫作，也算是一種特權，「出於行動者的社會責任感，會覺得更應該做些什麼」。

對於今天的「解封」，郭晶說，這是對外交通的開放，代表疫情有了改善，但是內部狀況還是不明朗，官方也表示會繼續嚴格社區防控。

據她所知，一些社區因為發現無症狀感染者，在解封前夕陸續取消了「無疫情小區」的資格。當一些在武漢的人期待解封出城時，也有人準備更大的冰箱，因應可能的疫情復發。

此外，很多人在疫情中失業，感染者後遺症也需要長期醫療支持，但政府在這方面的政策還不明確，這些問題並沒有隨著武漢解封消失，郭晶依然感到憂慮。