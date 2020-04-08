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武漢解封 中國境外移入累計確診破千

中央社 / 台北8日電

武漢市凌晨0時解封，中國國家衛生健康委員會官網今早通報，新冠肺炎昨天新增確診62例，其中59例來自境外移入，本土3例。截至4月7日午夜，中國境外移入累計確診病例已破千，來到1042例。

據通報，4月7日，中國大陸31個省市區2019冠狀病毒疾病新增確診病例62例，其中59例為境外移入病例，3例為本土病例（山東2例，廣東1例）；新增死亡病例2例（上海1例，湖北1例）；新增疑似病例12例，其中11例為境外移入病例，本土1例（廣東1例）。

大陸境外移入現有確診病例714例（含重症病例23例），現有疑似病例82例。累計確診病例已破千，來到1042例；累計治癒出院病例328例，尚無死亡病例。

截至4月7日午夜，大陸現有確診病例1190例（其中重症病例189例），累計治癒出院病例7萬7279例，累計死亡病例3333例，累計確診病例8萬1802例，現有疑似病例83例。累計追蹤到密切接觸者71萬5854人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬3334人。

據通報，大陸7日新增無症狀感染者137例，其中境外移入102例；當日轉為確診病例11例（境外移入11例）；當日解除醫學觀察64例（境外移入8例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1095例（境外移入358例）。

截至4月7日午夜，香港特別行政區累計確診病例935例（出院236例，死亡4例），澳門特別行政區44例（出院10例）。

新冠肺炎 COVID-19

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