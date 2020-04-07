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港擺烏龍！沒病爸送醫 留下確診兒

聯合報 / 香港特派員李春／香港報導
香港7日新增21起新冠肺炎確診病例，累計確診935宗。 （中新社）
香港7日新增21起新冠肺炎確診病例，累計確診935宗。 （中新社）

香港新冠肺炎確診增人數續增，確診住院危殆病人也高達十四人。衛生當局則大擺烏龍，將沒病的父親送進醫院，確診的兒子留下，香港衛生署為此道歉。

香港衛生署衛生防護中心總監黃加慶說，衛生署錯誤將一名病人的父親送院，但實際新型冠狀病毒確診的尼泊爾籍兒子則被留在檢疫中心，他就此致歉。

星期一晚上十一時，香港衛生署人員將檢測陰性的父親送進聯合醫院，星期二下午才發現出錯，通知醫院管理局，安排父親出院。然後將早前已確診的二十一歲兒子送進醫院。

這名列入四月七日新增確診者的尼泊爾籍男子，與父母及外傭住在灣仔益誠樓一個單位，分租一間房給早前兩名確診患者居住，由於共用廁所，防護中心早前將他與家人送入檢疫中心。

黃加慶雖致歉，卻未交代錯原因，只說錯不在實驗室層面，不排除同混淆外籍人士姓名有關。

算上這名男子，香港七日新增二十一宗確診個案，累計增至九百三十六宗。新確診者中還有一名三十八歲懷孕十九周的尼泊爾女子，她與兒子同住廟街，暫時未知感染源頭。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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