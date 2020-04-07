武漢7日12點正式解封 湖北：非必要不出社區、不出武漢

封城76天，中國疫情重災區湖北武漢將於8日凌晨0時恢復對外交通。湖北省政府今晚通知，要求各地繼續強化社區管控，嚴格進出人員管理，非必要不出社區不出武漢，全省學校則繼續延後開學。

湖北省政府官網晚間8時25分發布通示，指中央批准武漢市自4月8日凌晨0時起解除離境通道管控措施。各地要繼續強化社區管控，嚴格進出人員管理，「實行身分必問、信息必錄、體溫必測、口罩必戴，守好社區一線防控陣地」。

通告要求，居民非必要「不出社區、不出市、不出省」，盡量減少出行，不參加聚集性活動，出入公共場所佩戴口罩。國家機關工作人員非必要不出差。各類人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。進京人員按照首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制相關要求辦理。

通告顯示，湖北省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園等繼續延期開學。具體開學時間根據疫情防控情況，經科學評估後確定。

這項通報要求，各類公共場所要確實承擔疫情防控主體責任，超商、公園、醫院等已開放場所要嚴格實施體溫檢測、登記進出、流量控制，防止聚集性交叉感染。電影院、劇院、娛樂場所等繼續嚴格執行負面清單管理。

通報重申，「零新增不等於零風險、解除通道管控不等於解除防控措施、打開城門不等於打開家門」，必須堅持I級響應防控措施等，「確保湖北保衛戰、武漢保衛戰全面徹底勝利」。

另據澎湃新聞報導，湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部下午舉行記者會，武漢市疫情防控指揮部社區疫情防控組疫情排查組長陶存新在會中坦承，近期無症狀感染者和康復出院複檢為陽性患者的出現，增加疫情防控複雜性。

他表示，復產、復市後，人員流動量和活動面將不斷加大，既要保障經濟社會發展，又要降低運行感染，傳播風險等，是目前面臨的新考題。「可以說形勢依然嚴峻，任務依然艱鉅」。