聽新聞
test
0:00 / 0:00

武漢7日12點正式解封 湖北：非必要不出社區、不出武漢

中央社 / 台北7日電
新冠肺炎爆發後，中國疫情重災區湖北武漢於7日12點正是解封。 中國新聞社
新冠肺炎爆發後，中國疫情重災區湖北武漢於7日12點正是解封。 中國新聞社

封城76天，中國疫情重災區湖北武漢將於8日凌晨0時恢復對外交通。湖北省政府今晚通知，要求各地繼續強化社區管控，嚴格進出人員管理，非必要不出社區不出武漢，全省學校則繼續延後開學。

湖北省政府官網晚間8時25分發布通示，指中央批准武漢市自4月8日凌晨0時起解除離境通道管控措施。各地要繼續強化社區管控，嚴格進出人員管理，「實行身分必問、信息必錄、體溫必測、口罩必戴，守好社區一線防控陣地」。

通告要求，居民非必要「不出社區、不出市、不出省」，盡量減少出行，不參加聚集性活動，出入公共場所佩戴口罩。國家機關工作人員非必要不出差。各類人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。進京人員按照首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制相關要求辦理。

通告顯示，湖北省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園等繼續延期開學。具體開學時間根據疫情防控情況，經科學評估後確定。

這項通報要求，各類公共場所要確實承擔疫情防控主體責任，超商、公園、醫院等已開放場所要嚴格實施體溫檢測、登記進出、流量控制，防止聚集性交叉感染。電影院、劇院、娛樂場所等繼續嚴格執行負面清單管理。

通報重申，「零新增不等於零風險、解除通道管控不等於解除防控措施、打開城門不等於打開家門」，必須堅持I級響應防控措施等，「確保湖北保衛戰、武漢保衛戰全面徹底勝利」。

另據澎湃新聞報導，湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部下午舉行記者會，武漢市疫情防控指揮部社區疫情防控組疫情排查組長陶存新在會中坦承，近期無症狀感染者和康復出院複檢為陽性患者的出現，增加疫情防控複雜性。

他表示，復產、復市後，人員流動量和活動面將不斷加大，既要保障經濟社會發展，又要降低運行感染，傳播風險等，是目前面臨的新考題。「可以說形勢依然嚴峻，任務依然艱鉅」。

新冠肺炎 COVID-19 疫情

延伸閱讀

武漢解封400台人仍滯留 陸委會：接返待溝通

武漢解封在即 官媒：打開城門不等於打開家門

武漢明解封 無法申請健康碼的台胞走得了嗎？

滯留武漢台人母親過世 因身分遭註記仍未獲准返台奔喪

相關新聞

圖表看疫情／安倍宣布日本7地區進入緊急事態 大馬6成死亡病例逾60歲

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。截至目前為止，全球有184個國家（地區）傳出確診案例，病例數逾136萬，超過7萬人喪命，致死率破5.55%。

解放軍不稱「新冠肺炎」 而稱「新型冠狀病毒病」？

迄今仍有不少人堅持將「新冠肺炎」稱為「武漢肺炎」，但為何中共解放軍也不使用「新冠肺炎」，而將之稱為「新型冠狀病毒病」？中...

武漢7日12點正式解封 湖北：非必要不出社區、不出武漢

封城76天，中國疫情重災區湖北武漢將於8日凌晨0時恢復對外交通。湖北省政府今晚通知，要求各地繼續強化社區管控，嚴格進出人...

武漢解封在即 官媒：打開城門不等於打開家門

武漢8日將解除封城，恢復交通，官方預計當天出城車流將達高峰。不過當地社區依舊實施封閉管理，中國官媒強調，疫情存在風險，防...

香港新增新冠肺炎確診21例 累計935宗

香港今天新增21起2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）確診病例，累計確診935宗。新增個案中，9人沒有外遊紀錄，相信在本地傳...

武漢8日解封 當天將有逾5.5萬人乘火車離開

在封城第76天後，4月8日零時起，湖北省武漢市將解除離漢、離鄂通道管控措施，逐步恢復對外交通。據央視新聞報導，當天將有2...

14天內有入境大陸紀錄 未完成隔離中禁出境

中國國家移民管理局官員6日表示，為防範境外疫情輸入，已關閉口岸繼續關，季節性口岸延期開；且14天內有入境紀錄者，因未完成隔離，禁止出境。中國國務院總理李克強強調，境外疫情呈暴發成長態勢，經陸地邊境輸入風險上升，要對所有邊境口岸入境人員實行閉環管理。

香港一超市員工染疫 流鼻水照上班還唱卡拉OK

香港昨日新增24宗新冠肺炎確診個案，當中18人有外遊，六宗無外遊個案中，包括一名48歲銅鑼灣皇室堡瑪莎超市男售貨員（第903宗），他還曾去卡拉OK為同事餞行，其中一名同行的31歲女子初步確診，恐群組爆發。

封城76天 武漢今夜12時後正式解封

新冠肺炎最初爆發地大陸湖北武漢在封城76天後，今晚深夜12時後正式解封，象徵大陸疫情緩解。歐洲的奧地利和丹麥兩國6日宣布近期重新開放社會，是歐洲多國封城後首批公布解封計畫的國家。

批中國疫情數據是笑話 伊朗官員急改口滅火

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）昨天痛批中國官方疫情數據是「笑話」，如今卻改口表示，他們...

武漢將解封 45「無疫小區」這原因被「摘牌」

湖北武漢將於8日「解封」，有序恢復對外交通。武漢市委書記王忠林強調，要確保疫情防控，避免因此出現反彈逆轉。解封後武漢市仍持續小區封閉式管理，離開武漢者需持有湖北健康碼「綠碼」。然有媒體指出，當地已有45個「無疫小區」因出現無症狀感染者被「摘牌」。

大陸被集中隔離人員將檢測兩次核酸、採一次血清

中共國家衛健委日前印發《關於印發集中醫學觀察人員實驗室檢測方案的通知》，當中提到，集中觀察人員將檢測兩次核酸、採集一次血...

熱門新聞

圖表看疫情／安倍宣布日本7地區進入緊急事態 大馬6成死亡病例逾60歲

英國首相強生新冠肺炎病情惡化 進加護病房治療

罷韓第二階段過關 ！連署書逾37萬份 投票日預計6月中

整理包／台灣疫情地圖 個案新增降低僅3例！全台累計376例

五一連假取消？ 蘇貞昌：如果民眾不能自律

影／「最毒班機」又添一人確診 同班機已10人感染新冠肺炎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。