林鄭月娥：繼續禁止非港人入境 直到另行通告
香港行政長官林鄭月娥今天說，當局已延長禁止非港人入境的限制，直到另行通告為止。
林鄭月娥向媒體說，港府先前在機場和一些口岸實施了14天有效的管制措施，這些措施今天到期。有關部門6日已宣布予以延長，直到另行通告為止。
她說，換言之，除了獲得豁免（特許）的人士，非香港居民仍然不能經由機場入境。
林鄭月娥表示，目前香港疫情仍然嚴峻，確診的2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）超過900宗，每天仍然有兩位數字的新增個案，且很多個案由海外輸入。
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