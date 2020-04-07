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香港一超市員工染疫 流鼻水照上班還唱卡拉OK

世界日報 / 香港新聞組／香港7日電
香港昨日新增24宗新冠肺炎確診個案。 中國新聞社
香港昨日新增24宗新冠肺炎確診個案。 中國新聞社

香港昨日新增24宗新冠肺炎確診個案，當中18人有外遊，六宗無外遊個案中，包括一名48歲銅鑼灣皇室堡瑪莎超市男售貨員（第903宗），他還曾去卡拉OK為同事餞行，其中一名同行的31歲女子初步確診，恐群組爆發。

該馬莎分店昨午繼續營業，近下午6時門外未見貼有任何告示，顧客如常購物，職員工作期間有戴口罩及手套。香港01報導，有市民知悉店員確診後，即時以酒精搓手液清潔雙手，稱好驚，好擔心。截至6日，香港累計個案已914宗，另有一宗疑似個案。

確診逾900宗

大公報報導，男售貨員於3月23日流鼻水，由於徵狀輕微，仍如常上班至3月28日，其間曾與同事午膳，於3月25日亦曾為同事餞行，一行七人到銅鑼灣怡和街樂聲大廈2樓至3樓的Neway CEO唱卡拉OK，其間沒戴口罩。其妻子比他早三天（4月3日）確診，但發病比他遲，衛生防護中心稱，有可能是他傳染妻子，目前他本人的病源不明。明報引述衛生防護中心傳染病處主任張竹君，當日唱卡拉OK的其中一名同行者初步確診，其中一至兩人亦現病徵。

大公報報導，Neway於社交平台確認有新冠肺炎確診者曾到銅鑼灣CEO分店，該店已即時進行徹底清潔及消毒。早前政府擴大《預防及控制疾條例》範圍，卡拉OK、麻雀館、夜店或夜總會等須關閉，Neway及CEO全線分店已於本月1日暫停營業至下周二。

另外，昨日再增五宗酒吧群組相關個案，其中三人無病徵，於檢疫期完前取樣測試後確診，包括曾到尖沙咀All Night Long及灣仔Dusk Till Down酒吧的44歲男表演者、All Night Long 56歲男職員，以及國泰機師的35歲女友，其男友曾光顧蘭桂坊Insomnia及All Night Long。All Night Long 37歲女職員兩子亦染疫，分別為3歲及8歲，曾於3月27日發燒。

據報導，特區政府昨日宣布，將延長限制所有從海外國家或地區乘搭飛機抵港，或在抵港前14天曾經到過任何海外國家或地區的非香港居民入境的安排，香港國際機場也會繼續停止一切轉機服務，直至另行通告。

新冠肺炎 COVID-19

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