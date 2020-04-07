14天內有入境大陸紀錄 未完成隔離中禁出境

中國國家移民管理局官員6日表示，為防範境外疫情輸入，已關閉口岸繼續關，季節性口岸延期開；且14天內有入境紀錄者，因未完成隔離，禁止出境。中國國務院總理李克強強調，境外疫情呈暴發成長態勢，經陸地邊境輸入風險上升，要對所有邊境口岸入境人員實行閉環管理。

中央社報導，國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤指出，中國陸地邊界線長達2.2萬公里，陸地邊境開放口岸91個，而且還有數量眾多的邊民通道、便道、小路，情況非常複雜，境外疫情自陸路方向向中國輸入的風險高。

在管控措施上，劉海濤表示，第一，從嚴限制不必要的出入境活動。禁止第三國人員從邊境口岸出入境，暫停簽發因非必要事由申請的各類邊境地區出入境證件。

第二是從嚴管理出入境口岸和通道。他指出，對之前已經關閉的邊境口岸繼續關閉，季節性口岸延期開關，協同相關地方部門對關停的邊境口岸通道加強值守看管。

第三是從嚴查驗出入境人員交通運輸工具。積極支持配合邊境省區所在地政府落實入境人員集中隔離的措施，對於出境的中國居民，邊檢人員都要核查最近入境紀錄，如果發現14天內有入境紀錄者，依法阻止出境。

李克強指出，要嚴格邊境地區交通管控，落實邊境便道和重點地段管控責任，加強邊境抵邊村屯人員管理，實施更嚴格措施。