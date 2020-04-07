武漢將解封 45「無疫小區」這原因被「摘牌」

湖北武漢將於8日「解封」，有序恢復對外交通。武漢市委書記王忠林強調，要確保疫情防控，避免因此出現反彈逆轉。解封後武漢市仍持續小區封閉式管理，離開武漢者需持有湖北健康碼「綠碼」。然有媒體指出，當地已有45個「無疫小區」因出現無症狀感染者被「摘牌」。

本報系聯合報報導，4月8日零時起，武漢將正式解封，天河機場同步恢復商業客運航班正常運行。8日零時50分第一班離開武漢的列車已售出400多張票，當天離開武漢的高鐵和動車票也幾乎售罄。漢口火車站進站口處，紅外測溫設備已準備就位，候車室內座椅上張貼著分隔就座標識，防止聚集風險。不過，要想搭火車離開武漢，要持有湖北健康「綠碼」才能進站。

據長江日報報導，王忠林在前天的專題會議上指出，武漢封城76日後轉向「重啟」，對中國疫情防控大局具有標誌性意義，市民期盼已久，但亦為武漢的疫情防控整體工作帶來新的考驗。

他表示，管控措施的解除，絕不意味疫情防控工作的放鬆，要繼續嚴格社區防控；加強公共場所防控，引導市民戴口罩、勤洗手、不聚集；管好進出城和市內交通出入口，推進機場、鐵路、交通、商務、衛健等部門無縫銜接，杜絕社會面傳播。

武漢市委政法委副書記、疫情防控指揮部社區防控組相關負責人羅平受訪指出，到了4月8日，很多人覺得可以鬆一口氣了，其實愈是這個時候愈要提高警惕，不能有絲毫鬆懈。武漢城門打開，並不意味著所有警報解除，也不意味著疫情防控措施的放鬆，這天是武漢離漢通道恢復通行的標誌，不能等同於整座城市放開小區封控管理。

另據新華社報導，武漢市疫情防控指揮部相關負責人稱，從4日起，無症狀感染者納入「無疫」認定因素，無症狀感染者所在小區按規定取消或暫停認定「無疫小區」。目前，70個小區因無症狀感染者等原因，被取消或暫停「無疫」命名，45個已被認定的「無疫小區」被「摘牌」。