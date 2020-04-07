中國新增確診32人 無症狀感染者仍有1033人

對於每一個確診新冠病毒感染病例來說，都意味著有許多無症狀的人沒有被確診。據中國國家衛生健康委員會公布的最新消息，4月5日中國新增無症狀新冠病毒感染者78例，比之前的47例（4月4日）和64例（4月3日）有所增加。

2020-04-07 00:29