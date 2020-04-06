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疫情趨緩勿輕忽 陸學者：新冠超乎想像

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導
中國醫學科學院院長王辰三日指出，中國大陸目前疫情防控效果明顯，但還不是歇口氣的時候。圖／摘自搜狐健康網
中國醫學科學院院長王辰三日指出，中國大陸目前疫情防控效果明顯，但還不是歇口氣的時候。圖／摘自搜狐健康網

中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰近日受訪指出，中國大陸目前疫情防控效果明顯，但對新冠病毒的認識還遠遠不夠，對其傳播規律也缺乏想像力，所以還不是歇口氣的時候，還要對疫情是否反覆保持足夠警惕。他坦承，中國大陸至今打的是社會組織仗，而非科技仗。

據「ＷＨＯ知道」騰訊微信，王辰在四月三日中國醫學科學院武漢感染性疾病及腫瘤研究中心成立會上指出，通過這次大疫，中華民族必須增長的智慧，就是對醫學科技的高度重視。「目前中國的抗疫戰，主要打的是社會組織的仗，而非科技仗。我們應該少一些說漂亮話的人，多一些目光冷靜、頭腦清醒、行動穩健迅捷的科學家」。

王辰說，「現在恰恰是在疫情的變化期，誰能知道這是長期階段性回來的像流感，還是人個體上能夠慢性感染像乙肝（台灣稱為Ｂ型肝炎），還是像ＳＡＲＳ那樣倏然而去，還是第四種、第五種可能性？我們現在都還缺乏想像力」。

王辰強調，在公共衛生體系建設上一個最重大的問題，就是必須把臨床和預防高度結合起來。重視什麼就把什麼獨立出來的管理體系，容易變成一種畫地為牢的局面。

他還提到，中共中央防疫領導小組已經明確提出，各地尤其是重點疫區，要通過核酸及血清抗體檢測進行健康人群的流行病學調查。王辰說，通過核酸檢測可以發現無症狀感染者；通過抗體檢測可以反映人群的免疫水平；兩者結合可以對病毒規律和疫情走向有一個科學的評估，對疫情防控有深遠意義。

新冠肺炎 COVID-19 疫情

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