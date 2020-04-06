香港新增24人確診 累計病例破900
香港今天新增24人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），其中18人有外遊紀錄；目前為止累計病例達914例。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今天新增的24名確診患者中，18人從美國、英國、日本、阿根廷和秘魯等地回港，包括3名留學生，其餘6人沒有外遊紀錄。
她說，5名剛從秘書回港的香港居民確診感染病毒，相信是在當地就已經染病。
在港府及中國駐秘魯大使館的協助下，65名滯留秘魯的港人昨天先由利馬搭機前往倫敦，再轉機返港；各人抵港後通宵接受病毒檢測，未感染的送至檢疫中心隔離14天。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言