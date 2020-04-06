2港警接連染疫 警署廁所播毒？西九龍122警隔離

駐守西九龍總區的46歲男警長4日確診新冠肺炎，衛生防護中心表示，懷疑他是與此前另一確診警員共用同一層樓的廁所導致感染，使用過相關設施的122名警員均被列為密切接觸者，要安排入住檢疫中心，而當中有3名警員更已出現上呼吸道感染病徵，要入院進行病毒測試。

文匯報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，中心已對該名確診警長展開流行病學調查，得知警長與先前確診的警員幾乎沒有直接接觸，兩人更換制服的地方亦不同，只知道兩人都用過同一樓層的洗手間，相信有機會是公共設施有環境污染，而整層樓使用過相關設施的人都有機會受到感染。

衛生署經評估後，將122名同隊人員列為密切接觸者，正安排他們進入檢疫中心，當中3人報稱有上呼吸道感染徵狀，因此要入院進行病毒檢測。

據報導，該名警長早前有參與反罪惡巡邏和人群管理行動，被指病發前兩日的傳染期內曾接觸市民。張竹君則指出，有關警長執勤期間有戴口罩，中心會調查是否有與其接觸的市民受到影響。

報導指出，警方表示高度關注事件，除已向衛生署提供確診男警長近日工作記錄和執勤表等資料，協助追蹤感染源頭及辨識其他密切接觸者外，亦已派員清潔確診男警長居住的紀律部隊宿舍，以及兩名確診人員到訪過的警察建築物。

另外，警方表示會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響，亦會繼續與衛生署保持緊密聯繫，積極配合署方的檢疫措施，安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。