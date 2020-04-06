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香港確診男嬰母染疫 酒吧組再多1人確診

世界日報 / 香港新聞組／香港6日電

新冠肺炎疫情持續，香港昨日新增28宗確診個案，當中有5宗為本地感染個案，包括早前確診40日大男嬰的母親，另外酒吧及樂隊群組再添一名確診者。而連續兩日確診個案較最高時減少，衛生防護中心認為可能與外地返港人數下降有關，但仍待觀察才能確定會否有回落趨勢。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在最新疫情簡報會上表示，昨日新增28宗確診個案，涉及11女17男，年齡介乎16歲至64歲，當中23人曾有外遊記錄，其中12人是留學生，目前累計已有890宗確診個案及一宗疑似個案。

至於5宗無外遊記錄的本地感染個案，包括兩宗早前確診者的家庭成員染疫。其中第891宗個案是40日大確診男嬰（第757宗）的母親。男嬰3月20日被一名34歲女確診者（第462宗）探望並曾抱起後染疫，該名確診者則屬酒吧及樂隊群組。張竹君指出，34歲女確診者除與男嬰接觸外，也與男嬰的母親接觸，該名母親可能是與嬰兒接觸而感染，亦可能被該名確診朋友感染。

至於第877宗個案的39歲男子，則是第360宗個案的家人。

酒吧及樂隊群組則再添一名確診者。第864宗個案的40歲男子，是灣仔Dusk Till Dawn酒吧的職員，屬於早前多人確診的酒吧及樂隊群組，而他並沒有病徵，3月31日已入住檢疫中心。兩宗個案則是在等候進入檢疫中心時確診，其中第881宗是一名早前確診者（第247宗）的朋友，屬密切接觸者，有輕微病徵；第884宗個案情況類似，患者曾與第635宗一起活動，有發燒病徵，已被送到伊利沙伯醫院。

對於前日只有17宗確診個案，昨日則有28宗，均較早前60餘宗為少，張竹君認為或與由外地抵港人數減少有關，但她指出，不能單憑一兩日的數據判斷疫情有好轉趨勢，需要繼續觀察幾日。

新冠肺炎 COVID-19

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