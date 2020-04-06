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隔離滿14天了 援鄂女醫護心臟驟停

世界日報 / 中國新聞組╱北京6日電

山東省首批援鄂醫療隊員、齊魯醫院呼吸與危重症醫學科主管護師張靜靜，3月21日隨醫療隊返回濟南，按規定集中隔離14天。期間三次核酸檢測均為陰性，預計4月4日隔離期滿。然而，張卻於5日上午心臟驟停，被送醫搶救。

香港01報導，作為山東首批支援湖北的醫療隊成員，張靜靜1月26日隨山東醫療隊抵達武漢，並於28日抵達黃岡。張靜靜援鄂期間，曾有多篇日記獲多家中國媒體引用，記錄下她在湖北省黃岡市大別山區域醫療中心參與新冠肺炎救治工作的點滴。

在連續工作50多天後，3月21日下午，包括張靜靜在內的齊魯醫院馳援湖北黃岡的7名醫療隊隊員圓滿完成任務，返回山東濟南，按規定接受為期14天的集中隔離醫學觀察，期間三次核酸檢測均為陰性，於4月4日下午隔離期滿，原計畫於5日上午返家休息。

但在5日上午7時，張靜靜突然心臟驟停，參與搶救的醫護人員表示，目前已經對其採取ECMO（人工心肺機）救治。

另健康時報網報導，張靜靜去湖北一線時，她的丈夫遠在海外參與援非工作，他曾寫家信給張靜靜說：「你在那裡安心工作，確保保護好自己！多喝水，必須要吃飯，不管好吃難吃，有營養必須吃，休息好。」

由於方言問題，張靜靜發現山東醫療隊和湖北當地的患者進行溝通存在障礙。為此，張靜靜幫助醫療隊初步製訂了大別山區域醫療中心護患溝通本(山東醫療隊)。

她曾在日記寫道：「我們最渴望的，就是患者的平安，我們最希望的，莫過於患者痊癒出院。」

新冠肺炎 COVID-19

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