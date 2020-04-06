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大陸新增確診39人 現有無症狀感染1047人

中央社 / 台北6日電

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，武漢肺炎昨天新增確診39人，其中38例來自境外移入，廣東省新增1例本土病例。無症狀感染者新增78例，目前仍有1047人接受醫學觀察。

據通報，4月5日，中國大陸31個省市區新增2019冠狀病毒疾病新增死亡病例1例（湖北1例）；新增疑似病例10例，均為境外移入病例。

大陸現有境外移入確診病例693例（含重症病例22例），現有疑似病例88例。累計確診病例951例，累計治癒出院病例258例，尚無死亡病例。

大陸5日新增無症狀感染者78例，其中境外移入40例；當日轉為確診病例5例（境外移入5例）；當日解除醫學觀察50例（境外移入4例）。尚在醫學觀察無症狀感染者1047例（境外移入275例）。

據湖北省衛健委通報，湖北昨天無新增確診、疑似病例，但新增無症狀感染者35例，目前尚在醫學觀察的無症狀感染者705例，仍是中國無症狀感染者最大來源。

截至4月5日午夜，大陸現有確診病例1299例（其中重症病例265例），累計治癒出院病例7萬7078例，累計死亡病例3331例（湖北核增1例），累計確診病例8萬1708例，現有疑似病例88例。累計追蹤到密切接觸者71萬3988人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬6154人。

據通報，香港特別行政區累計確診病例890例（出院206例，死亡4例），澳門特別行政區44例（出院10例）。

新冠肺炎 COVID-19

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