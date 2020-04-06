嚴控MIC形象 陸：不會限制醫療物資出口

大陸醫療物資傳出有假貨，大陸國務院昨日表示，若醫療物資出口中出現質量問題，將依法懲處，決不姑息，嚴控出口質量維護「中國製造」形象。大陸沒有、也不會限制醫療物資出口。目前大陸已出口疫情防控物資價值人民幣一○二億元（約新台幣四四○億元）。

澎湃新聞報導，大陸商務部外貿司一級巡視員江帆還強調，中國大陸沒有也不會限制醫療物資出口。她說，「滴水知恩當湧泉相報」，中方不會忘記在抗擊疫情之初，許多國家伸出援手，協助做好疫情防控。她時強調，加強質量監管尤其重要。

同日，大陸海關總署綜合業務司司長金海表示，從三月一日到四月四日，大陸共驗放出口主要疫情防控物資價值人民幣一○二億元，主要包括口罩約卅八點六億片、防護服三七五二萬件、紅外測溫儀二四一萬件、呼吸器一點六萬台、新型冠狀病毒檢測試劑二八四萬盒。

大陸商務部稱，海關總署、國家藥品監督管理局聯合公告，要求四月起，出口新型冠狀病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸器、紅外體溫計等五大產品的企業向海關報關時，須提供書面或電子聲明，承諾出口產品已取得大陸醫療器械產品註冊證書，符合進口國的質量標準要求。目前有二千多家具有註冊證書，對外國採購商來說，供選擇的供貨商數量是相對充足，且質量有保障。

此外，上述醫療物資出口質量監管措施將視疫情發展情況動態調整，公告要求，有關醫療物資出口企業要確保產品質量安全、符合相關標準要求。

央視新聞報導，為保障疫情防控物資有序通關，大陸海關總署成立專項工作組，對於出口醫療物資，嚴格憑藥品監督管理部門批准的醫療器械產品註冊證書驗放；支持企業通過電子方式提交相關證明；加強智財權海關保護，堅決查處防疫商品侵權行為；對於出口偽報瞞報、以假亂真、不合格冒充合格等違法行為依法實施嚴厲打擊。