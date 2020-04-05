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香港新冠肺炎新增28例確診 累計逼近900人

中央社 / 台北5日電
據香港衛生防護中心公布，香港5日新增28宗2019冠狀病毒疾病（俗稱新冠肺炎）確診病例。圖／美聯社
據香港衛生防護中心公布，香港5日新增28宗2019冠狀病毒疾病（俗稱新冠肺炎）確診病例。圖／美聯社

香港今天新增28宗新冠肺炎確診病例，累計已有890例確診。新增個案多由境外輸入，23人有外遊紀錄，包括12名學生。

綜合香港電台等港媒報導，據香港衛生防護中心公布，香港5日新增28宗2019冠狀病毒疾病（俗稱新冠肺炎）確診病例。其中包括日前確診40天大男嬰的母親。

另外，香港昨天的新增病例中，有一名在當地博愛醫院的93歲男子，疑似是在醫院內感染。報導說，曾經與他接觸的200名醫護人員，超過一半已接受檢測，暫時有82人結果呈陰性，相關環境樣本也是陰性。

香港昨天還新增一名病例是警察，有122名警員列入密切接觸者，正安排進入檢疫中心，其中3人出現上呼吸道感染症狀，會進行病毒檢測。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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