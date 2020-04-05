快訊

交通部早不滿周永暉 知情人士：機場染疫事件只是提前引爆

北京市：基本阻斷疫情擴散蔓延 防控將常態化

中央社 / 北京5日電
北京官員指出，北京疫情防控在短期內完全結束是不可能的，很有可能較長時間處於防控狀態。圖／法新社
北京官員指出，北京疫情防控在短期內完全結束是不可能的，很有可能較長時間處於防控狀態。圖／法新社

中共北京市委宣傳部下午說，首都疫情防控不可能在短期內完全結束。要順應防控「常態化」特點，堅持外防輸入、內防反彈策略，科學準確分析疫情走向，堅持嚴防死守，精準防止。

據北京青年報，第72場北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控記者會下午舉行，北京市委宣傳部副部長徐和建在說明2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）現階段疫情防控措施時，作上述表示。

徐和建從3個面向分析說，首先是新冠肺炎在全球快速蔓延，世界衛生組織即時統計數據顯示，截至4月5日零時，全球確診105萬例、死亡5萬7206例，已有207個國家和地區出現肺炎病例。

此外，根據美國發布的全球疫情最新統計數據，截止北京時間4月5日上午8時51分，全球確診病例達到120萬例，死亡病例6萬4703例。

他說，其次是從中國的統計看，截至4月4日24時，現有確診病例1376例，累計出院7萬6964例，死亡3329例。

最後是北京市疫情，徐和建指出，北京「基本阻斷」新冠肺炎疫情擴散蔓延，但仍有在院治療和境外輸入病例；截至4月4日午夜12時，北京累計報告境外輸入病例170例，在院治療130例。

他強調，從以上3組數據看，首都北京疫情防控形勢依然嚴峻複雜，不可掉以輕心；而且，有兩個關鍵字必須重視，一是疫情防控常態化，二是抓緊窗口期（機遇期）。

徐和建指出，北京疫情防控在短期內完全結束是不可能的，很有可能較長時間處於防控狀態；要順應疫情防控常態化特點，要堅持「外防輸入、內防反彈」策略，科學準確分析疫情走向，堅持嚴防死守，精準防止。

他表示，緊抓窗口期是指全中國範圍內和北京市基本阻斷疫情傳播，疫情總體可防可控可預期；現在是確保疫情防控前提下，加快復工復產、全力以赴恢復正常生產生活的窗口期，要緊緊抓住，不可錯失良機。

新冠肺炎 COVID-19 北京

延伸閱讀

新冠肺炎患者死亡率低 德國是怎麼辦到的？

東京新冠肺炎再添143例 累計破千達1034例

不滿稱「武漢肺炎」 中國遊戲商封禁台灣玩家10年

貿易採購占8成 中國：未限制醫療物資出口

相關新聞

圖表看疫情／全球病例破120萬！西班牙確診數累計13萬 逾1萬2千人喪命

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有181個國家（地區）傳出確診案例，病例數破120萬，致死率破4%。

陸稱現有本土確診少於700例 未限制醫療物資出口

中國大陸過去一日新增30例新型肺炎確診病例，其中5例屬本土感染，全部來自廣東。大陸國家衛健委公布，全大陸現有本土確診病例...

大陸疫情趨緩遊客擠爆黃山 景區緊急閉園

中國大陸新冠肺炎疫情趨緩，不少民眾放下戒心趁清明假期外出旅遊，適逢黃山風景區免費對外開放，令黃山遊客量連日達2萬上限，黃...

女子自丹麥返港發燒多日身亡 新冠病毒測試陰性

一名20歲女子上月由丹麥返港，在家居隔離期間發燒，召救護車送院，搶救後不治。生防護中心傳染病處主任張竹君表示，已取得該名女子的咽喉和肛門樣本化驗，均對新型冠狀病毒測試呈陰性。至於該名女子的死因，仍有待死因裁判官研究是否要解剖。

防第2波新冠肺炎疫情 專家籲速做流行病學調查

「盡快組織人群的流行病學調查！」中國工程院院士、中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰表示，新冠肺炎疫情防控取得了明顯效果，但在對新冠病毒認識不夠深入，傳播規律不夠了解的情況下，對是否會出現第二波疫情或反彈等情況還須保持警惕。目前最關鍵的是，各地如何科學地、迅速地落實流行病學調查。

新冠肺炎藥物試驗亂象 中央令：3天內須獲批 否則禁止

新型冠狀病毒疫情在中國爆發後，藥物臨床試驗亂象頻傳，甚至一度有73種藥物使用，超出說明書規範。國務院4日終於出手整治，通令要求各項試驗若不能在三天內獲批立案，便禁止進行。

廣東新增5本土病例 2患者為兒童最小只有3歲

據大陸國家衛健委公布，大陸昨天新增30例新冠肺炎確診病例，其中5例為本土病例，皆來自廣東省。

港研究指新冠病毒在口罩上可活七天 錢建文：值得參考

隨著新冠肺炎疫情逐漸升溫，台灣截至目前已累積355例病例，有5人死亡、12人重症外，其中境外移入就占304例。中央流行疫...

澳門確診第44例新冠肺炎 52歲長居英國澳門居民

澳門確診第44例新型冠狀病毒感染個案。

香港駐守西九龍總區男警長確診 約120名警員或須檢疫

香港一名駐守西九龍總區的46歲男警長確診新冠肺炎，他曾使用西九龍機動部隊行動基地內的設施，約120名曾使用有關設施的警務...

香港增17例確診 一名曾住博愛醫院93歲男子受感染

香港昨日新增17例新冠肺炎確診個案，累計862例。

陸新增30例確診 5本土病例均來自廣東

據大陸官方通報新冠肺炎最新疫情，大陸昨日新增30例確診個案，其中25例為境外輸入病例，5例為本土病例。

熱門新聞

圖表看疫情／全球病例破120萬！西班牙確診數累計13萬 逾1萬2千人喪命

北部女保全工作社區住戶204人 1人發燒採檢

11景點發布國家級警報 環保署急令大消毒

又傳喝飲料群聚 店員疑被美國旅遊史友人實踐確診師傳染

沒口罩北捷鬧事健保署人員道歉 「深感不安願受懲罰」

新增8境外移入確診 含奧捷團再驗出3人都無症狀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。