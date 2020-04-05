女子自丹麥返港發燒多日身亡 新冠病毒測試陰性

一名20歲女子上月由丹麥返港，在家居隔離期間發燒，召救護車送院，搶救後不治。生防護中心傳染病處主任張竹君表示，已取得該名女子的咽喉和肛門樣本化驗，均對新型冠狀病毒測試呈陰性。至於該名女子的死因，仍有待死因裁判官研究是否要解剖。

香港文匯報報導，張竹君指出，該名20多歲女子於3月19日從丹麥返港，與家人居於大埔中心。由於她由外地回港，須接受強制家居檢疫令至4月2日。昨晨，她出現呼吸急速問題，並在送往大埔那打素醫院途中死亡。

張竹君表示，中心已初步採集一些咽喉和肛門樣本，病毒檢測結果均呈陰性，目前死者已轉介至死因裁判官，有待決定是否要進行解剖。

有指女死者在隔離期間已發燒多日，且曾自行向中醫求醫和服用中藥。張竹君表示，得知死者在即將完成家居隔離時，出現發燒徵狀，但她未有離開住所，死者當時亦沒有聯繫衛生署告知病情。

另據明報報導，中文大學內科及藥物治療學系系主任許樹昌估計病人有可能是因病毒感染引起心肌炎，致心律不正而死。香港大學醫學院病理學系副教授馬宣立表示，解剖時可取肺和心組織做病毒檢測，以確認是否有感染新型冠狀病毒。