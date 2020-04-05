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結論被誤讀 研究團隊：無證據顯示貓會傳人

中央社 / 北京5日電

大陸媒體日前報導，武漢貓群SARS-COV-2 陽性率超過10%。負責這項調查的研究團隊4日發布聲明澄清，樣本貓屬武漢特定密切接觸者所飼養，沒有證據表明貓會傳染人。

近期中國學界有關貓咪是否感染2019年冠狀病毒（SARS-COV-2、COVID-19）的論文有兩篇，均是發表在bioRxiv網站的預印本文章。3月30日的第一篇證明，貓可能易感，狗則不易感；第二篇是4月3日發表，顯示貓咪會感染新型冠狀病毒。

第二篇論文引發大陸媒體關注，紛紛以「武漢貓群SARS-COV-2陽性率超過10%」為標題報導，進而被渲染成「有超過10%的貓咪感染新型冠狀病毒」，加上比利時也傳出有貓咪受感染，恐出現棄貓潮。

對此，研究團隊4日發布聲明澄清說，論文提到血清中和抗體陽性率為10.8%，是基於武漢特定密切接觸者的貓個體檢測結果，來源包括新冠患者密切接觸者，以及疑似有傳染源接觸史的貓。

聲明強調，其餘89.2%的貓均呈抗體陰性。此外，所有貓都透過qPCR檢測（使用商業化試劑盒）病毒核酸均為陰性，且無臨床症狀，傳播風險極小。

聲明指出，有媒體或個人提到「貓群感染」是錯誤解讀，沒有證據顯示貓群大面積感染。提醒大家：避免貓咪與患者及疑似患者接觸，研究團隊反對遺棄貓咪的行為。

這份研究報告由華中農業大學金梅林院士團隊與鄒忠副研究員、新冠病毒所石正麗研究員合作完成，抽取武漢地區141例貓的血清，其中102份在COVID-19暴發後採集，39例是疫情爆發前（飼主未感染新冠病毒）採集，作為空白對照組。

自媒體「賽先生」也採訪論文研究團隊教授金梅林指出，研究對象來源是「有針對性的」，即可疑的特定貓咪；重點針對康復者家庭，或是疫情期間被遺棄、託管在收養所與寵物醫院裡的貓。

她從研究角度說，樣品是特定的貓，例如去已經康復的患者家庭採樣，所養貓的血清抗體相對較高；如果去偏遠地區或非疫情地區調查，且不存在人感染及相關傳染源，貓就不可能被感染，所以不該片面解讀為「超過10%的貓呈現陽性」。

金梅林指出，貓咪到底是什麼情況下接觸到傳染源，就不得而知了。從樣本貓的臨床觀察，這些貓都沒有症狀，體徵正常、沒有發病；看護貓咪的人也沒有症狀和不適，「正常家庭的寵物，只要不接觸傳染源，一般是沒有問題的」。

新冠肺炎 COVID-19

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