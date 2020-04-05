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防第2波新冠肺炎疫情 專家籲速做流行病學調查

世界日報 / 中國新聞組／北京5日電

「盡快組織人群的流行病學調查！」中國工程院院士、中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰表示，新冠肺炎疫情防控取得了明顯效果，但在對新冠病毒認識不夠深入，傳播規律不夠了解的情況下，對是否會出現第二波疫情或反彈等情況還須保持警惕。目前最關鍵的是，各地如何科學地、迅速地落實流行病學調查。

人民日報健康客戶端報導，王辰表示，各地尤其是重點疫區，要通過核酸及血清抗體檢測進行健康人群的流行病學調查。其中，通過核酸檢測可以發現無症狀感染者；通過抗體檢測可以反映人群的免疫水平。

王辰同時指出，目前的研究是基於武漢封城的情況下的水平，而在未來，比如說一年，六個月或者三個月進行流行病學調查，反映未來群體的免疫力和疾病流行情況。這是製定科學防控的最重要的根據，在世界各國普遍受到疫情影響的情況下掌握主動權。

另據香港01報導，新冠病毒肺炎疫情在中國趨緩，各地陸續復工復產。美國「科學」（Science）雜誌日前發表題為「中國能做到控制疫情和回歸常態兼顧嗎」的報導，其中引述香港大學流行病學家福田敬二稱：「中國正在解決世界上每個國家和地區最終將要面對的問題：如何恢復正常的社會活動，同時最大限度地減少疫情危險。」

報導指出，在中國大部分地區，生活幾乎恢復正常。商店、餐館和辦公室重新開放，製造業活動加速，大城市道路又堵車了…… 中國做到了很少人認為可能做到的事情：使一種威力強大的疫情幾乎停止。現在的關鍵問題是：中國能夠保持這種趨勢嗎？

報導指，目前，中國新增病例大多來自境外。但由於大多數人口仍易受感染，因此新暴發仍是持續存在的危險。防控成敗利害重大。有經濟學家預測，今年第一季度中國的GDP可能萎縮10％。隨著歐美自身疫病的蔓延，除口罩、醫療設備和用品外，對中國商品的需求驟降。如果中國再度暴發疫情，造成的損失將會加倍。

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