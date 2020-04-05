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新冠肺炎中國新增5本土病例 來自廣東

中央社 / 台北5日電
中國今天公布2019冠狀病毒疾病疫情狀況，4日中國新增30確診，5例為來自廣東的本土病例。 圖／美聯社
中國今天公布2019冠狀病毒疾病疫情狀況，4日中國新增30確診，5例為來自廣東的本土病例。 圖／美聯社

中國今天公布2019冠狀病毒疾病疫情狀況，4日中國新增30確診，5例為來自廣東的本土病例。此外，新增47例未出現症狀的感染者，50例解除醫學觀察，尚在醫學觀察的則有1024例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，4日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例30例，其中25例為境外輸入病例，5例為本土病例（廣東5例）；新增死亡病例3例（湖北3例）；新增疑似病例11例，均為境外輸入病例。

當日新增治癒出院病例213例，解除醫學觀察的密切接觸者1869人，重症病例減少36例。

境外輸入方面，現有確診病例697例（含重症病例18例），現有疑似病例107例。累計確診病例913例，累計治癒出院病例216例，尚沒有死亡病例。

未出現症狀的感染者（中國官方稱無症狀感染者）方面，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增47例，其中境外輸入無症狀感染者16例；當日轉為確診病例3例，皆為境外輸入3例；當日解除醫學觀察50例（境外輸入8例）。尚在醫學觀察的1024例（境外輸入244例）。

截至4月4日24時，據中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1376例（其中重症病例295例），累計治癒出院病例7萬6964例，累計死亡病例3329例，累計報告確診病例8萬1669例，現有疑似病例107例。

累計追蹤到密切接觸者71萬3110人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬7436人。

疫情重災區湖北省沒有新增確診病例，新增疑似病例及現有疑似病例皆掛零。新增治癒出院病例183例（武漢183例），新增死亡病例3例（武漢3例），現有確診病例648例（武漢644例），其中重症病例267例（武漢264例）。

累計湖北省治癒出院病例6萬3945例（武漢4萬6794例），累計死亡病例3210例（武漢2570例），累計確診病例6萬7803例（武漢5萬8例）。

此外，香港特別行政區累計確診862例（出院186例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診44例（出院10例）。

新冠肺炎 COVID-19

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